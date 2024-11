Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Doppeleinsatz für die Wache Albertstadt: Verkehrsunfälle mit Verletzten sorgen für Verkehrsbehinderungen

Dresden

Verkehrsunfall -PKW kippt auf die Seite

27. November 2024, 06:21 - 07:30 Uhr

Radeberger Straße Ecke Waldschlösschenstraße, Albertstadt Am frühen Morgen kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen einem Skoda Fabia und einem Skoda Octavia. Über das automatische Notrufsystem E-Call wurde die Integrierte Regionalleitstelle Dresden über den Unfall informiert. Durch die Wucht des Zusammenpralls kippte der Skoda Fabia auf die linke Seite. Während der Fahrer (55) des Skoda Octavia sein Fahrzeug selbstständig verlassen konnte, musste die Feuerwehr die Windschutzscheibe des Skoda Fabia entfernen, um den Fahrer (55) sicher zu befreien. Zudem banden die Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsstoffe. Beide Fahrer wurden vor Ort notärztlich versorgt und mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt, der Rettungswache Neustadt sowie der B-Dienst.

Straßenbahn gleist bei Verkehrsunfall aus

27. November 2024, seit 7:41 Uhr

Wiener Straße Ecke Gellertstraße, Seevorstadt

Auf dem Rückweg von dem Verkehrsunfall in der Albertstadt wurden die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt direkt zum nächsten Einsatz alarmiert. An der Kreuzung Wiener Straße Ecke Gellertstraße kollidierten aus noch ungeklärter Ursache ein Lkw und eine Straßenbahn. Der 54-jährige Fahrer des Lkw und ein Fahrgast (15, weiblich) der Straßenbahn erlitten leichte Verletzungen und wurden durch einen Notarzt vor Ort ambulant behandelt. Die Straßenbahnfahrerin blieb unverletzt, wird jedoch vom Betreuungsteam der Dresdner Verkehrsbetriebe unterstützt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Straßenbahn aus dem Gleisbett gehoben. Spezialisten der Feuer- und Rettungswache Albertstadt arbeiten derzeit an der Vorbereitung des Wiedereingleisens. Die dafür erforderliche Spezialtechnik ist bereits im Einsatz. Der Prozess gestaltet sich zeitaufwändig, da die Straßenbahn in einer Kurve zum Stillstand gekommen ist und der Vorderwagen vollständig entgleiste. Für die Dauer des Einsatzes sind die Gellertstraße und die Wiener Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof vollständig gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr in diesem Bereich ist derzeit unterbrochen. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Auch hier ermittelt die Polizei zur Unfallursache. Im Einsatz sind 26 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Löbtau sowie der Rettungswache Johannstadt.

