Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 23. zum 24. November 2024

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden in der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 243 Mal alarmiert. Die Notärzte kamen in Summe 79 Mal zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde im Leitstellenbereich vier Mal eingesetzt. Darüber hinaus wurden 65 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr Dresden rückte zu zehn Brandeinsätzen aus. 16 Mal mussten die Einsatzkräfte zur Technische Hilfeleistung ausrücken. Weiterhin kam es zu zwei Fehlalarmen durch automatische Brandmeldeanlagen.

Hydrauliköl ausgelaufen nach Verkehrsunfall: Winterdienstfahrzeug von glatter Fahrbahn abgekommen

23. November 2024, 6:49 - 7:32 Uhr

Freitaler Straße, Coschütz Mutmaßlich aufgrund winterlicher Glätte kam ein Multicar-Nutzfahrzeug des Winterdienstes der Stadt Dresden auf der Freitaler Straße aufgrund von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet auf einer abschüssigen und überfrorenen Straße ins Schleudern, drehte sich mehrfach und touchierte dabei einen Zaun. Durch die Kollision wurde ein Hydraulikschlauch des Fahrzeugs beschädigt, sodass Hydrauliköl austrat. Das Fahrzeug kam schließlich in der Talsohle der Freitaler Straße zum Stehen. Sechs Einsatzkräfte der Wache Löbtau sicherten die Einsatzstelle und nahmen mit Ölbindemittel das ausgelaufene Hydrauliköl auf. Anschließend wurde die durch Öl und Glätte gefährdete Fahrbahn abgestumpft. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

23. November 2024, 20:01 - 22:16 Uhr

Rehefelder Straße, Pieschen Im Kreuzungsbereich Rehefelder Straße Ecke Wurzener Straße kam es aus noch zu ermittelnder Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Skoda Fabia und einem PKW Ford Focus. Vier Personen, darunter zwei Kinder, wurden verletzt. Der Fahrer des Skoda befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch in seinem Fahrzeug. Während alle anderen Patienten bereits rettungsdienstlich versorgt wurden, führte die Feuerwehr eine medizinische Erstversorgung des Fahrers durch und rettete ihn anschließend achsengerecht mit einem Spineboard über die linke Hintertür des Fahrzeugs. Weiterhin wurden auslaufende Betriebsmittel gebunden. Alle vier Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau sowie der Rettungswachen Neustadt und Pieschen. Feuerwehr Dresden im Dauereinsatz: Mehrere Brände in der Nacht

23. bis 24. November 2024

Dresden-Neustadt/Pieschen In der Nacht zum 24. November 2024 wurde die Feuerwehr Dresden zu mehreren Bränden im Bereich der Dresdner Neustadt und Pieschen alarmiert. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes der Einsatzkräfte konnten größere Schäden verhindert werden. - 20:16 Uhr, Volkersdorfer Straße: Sechs Einsatzkräfte der Wache Übigau löschten den brennenden Inhalt eines Papierrecyclingcontainers. - 01:38 Uhr, Koniferenhecke: Eine etwa 2 x 2 Meter große Hecke brannte in voller Ausdehnung. 16 Einsatzkräfte der Wache Albertstadt bekämpften den Brand mit einem Strahlrohr. Da die Hecke unmittelbar neben einem Wohngebäude stand, wurden mehrere Wohnungen auf Rauchgas-Eintritt kontrolliert. In zwei Fällen bestätigte sich der Verdacht, die Bereiche wurden quergelüftet. - 02:01 Uhr, Wilhelm-Buck-Straße: Während des Einsatzes an der Koniferenhecke wurde ein weiterer Brand gemeldet. Ein E-Roller stand aus ungeklärter Ursache in Flammen und drohte, auf einen geparkten Opel Corsa überzugreifen. Der Brand wurde durch den ersteintreffenden Einsatzleiter mit einem Handfeuerlöscher eingedämmt und anschließend mit einem Strahlrohr durch einen Trupp eines Löschfahrzeuges vollständig gelöscht. - 03:42 Uhr, Bischofsweg: Der Inhalt eines weiteren Papierrecyclingcontainers brannte. Mit einem Strahlrohr und unter Verwendung von Wasser und Schaummittel konnte das Feuer zügig gelöscht werden. - 05:45 Uhr, Seifhennersdorfer Straße: Papier und Pappe in zwei Papierrecyclingcontainern standen in Flammen. Die Brandbekämpfung verlief analog zu den vorherigen Einsätzen. - 07:14 Uhr, Bischofsweg: Nach dem Schichtwechsel rückten sechs Einsatzkräfte der Wache Albertstadt erneut auf den Bischofsweg aus und löschten den brennenden Inhalt eines Altkleidercontainers. Fazit: Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Wache Albertstadt und Übigau mehrfach im Einsatz. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache in allen Fällen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell