Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wasch- und Staubsaugerautomat aufgebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Sonntag brachen zwei Unbekannte einen Wasch- und einen Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in Buttstädt auf. Die Täter hatten sich zu der Reinigungsstation begeben. Anschließend brachen sie an den beiden Automaten die Verkleidung auf. Allerdings gelang es ihnen nicht, an die Münzfächer zu gelangen, so dass sie ohne Beute flüchten mussten. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm eine Strafanzeige auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell