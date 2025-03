Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige E-Bikes aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Hochwertige E-Bikes waren das Ziel von Einbrechern in Erfurt. In den letzten Tagen machten sich die Unbekannten dazu an Kellerabteilen zweier Mehrfamilienhäuser zu schaffen. In der Straße Am Hügel stahlen sie ein Fahrrad des holländischen Herstellers "Batavus BV" im Wert von knapp 3.000 Euro. In der Nelkenstraße wurde ein Pedelec der Marke "Pegasus" im Wert von knapp 4.000 Euro gestohlen.

Die Polizei rät deshalb, Fahrräder stets mit massiven Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlössern zu sichern und den Akku sowie wertvolles Zubehör ebenfalls gut abzuschließen. Ein GPS-Tracker kann zusätzlich angebracht werden, um den Standort des Rades zu überwachen und bei Bewegung einen Alarm zu senden. Zudem sollten alle wichtigen Fahrraddaten in einem Fahrradpass vermerkt werden, um die Identifizierung im Falle eines Diebstahls zu erleichtern. (DS)

