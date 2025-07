POL-DN: Unfall auf der Friedensstraße: Kind leicht verletzt

Düren (ots) - Zwischen Mittwoch (16.07.2025) und Donnerstag (17.07.2025) brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Birkesdorfer Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gaststätte. Dort gelangten sie in den Besitz von Bargeld und entkamen anschließend unerkannt. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 23:30 Uhr (Mittwoch) und 09:45 Uhr (Donnerstag) eingegrenzt werden. Hinweise ...

