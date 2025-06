Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Tierrettung an der Deichpromenade - Junger Seehund in Sicherheit gebracht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremerhaven (ots)

Bremerhaven, 06. Juni 2025 - Gegen 08:15 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem besonderen Tierrettungseinsatz an die Deichpromenade alarmiert. Ein junger Seehund - ein sogenannter "Heuler" - hatte sich auf dem Weg vom Wasser in Richtung Deich verirrt. Entdeckt wurde das Tier von aufmerksamen Mitarbeitenden der Bremerhavener Entsorgungsbetriebe, die umgehend die Feuerwehr verständigten.

Die Einsatzkräfte nahmen den kleinen Heuler behutsam in einer speziellen Transportbox auf und verbrachten ihn zur Zentralen Feuerwache. Dort erfolgte die Übergabe an Herrn Rüdiger Gimber von der Seehundstation Norddeich, der sich um die weitere Versorgung des Tieres kümmerte. Seitens der Feuerwehr erfolgte die Übergabe durch die Einsatzkräfte Herr Thorben Achillis und Herr Andreas Ittner. Nach einer ersten Einschätzung befand sich der junge Seehund in einem guten Allgemeinzustand und wies keinerlei sichtbare Verletzungen auf.

Warum nennt man junge Seehunde "Heuler"? Der Begriff "Heuler" stammt von den klagenden Lauten, die junge Seehunde von sich geben, wenn sie von ihrer Mutter getrennt sind. Sie "heulen", um auf sich aufmerksam zu machen und die Mutter zu rufen.

Wichtiger Hinweis der Feuerwehr Bremerhaven: Heuler wirken häufig hilflos, sind es aber nicht zwangsläufig. In vielen Fällen sind sie nur vorübergehend allein, weil sich das Muttertier zum Jagen ins Wasser begeben hat. Bitte fassen Sie Heuler niemals an und halten Sie ausreichend Abstand. Im Zweifel sollte immer die zuständige Seehundstation oder der Naturschutzdienst informiert werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell