Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Stadtrat Peter Skusa würdigt erfolgreiche Lehrgangssabschlüsse der Feuerwehr Bremerhaven

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremerhaven (ots)

In der vergangenen Woche konnte die Feuerwehr Bremerhaven mehrere bedeutende Lehrgangsabschlüsse verzeichnen, die die Einsatzbereitschaft und Sicherheit der Stadt weiter stärken. Stadtrat Peter Skusa, Dezernent der Feuerwehr, verschaffte sich vor Ort ein persönliches Bild und betonte die Bedeutung kontinuierlicher Weiterbildung angesichts der wachsenden Anforderungen im Einsatzgeschehen.

-Erfolgreicher Abschluss des Höhenrettungslehrgangs

Am Montag besuchte Stadtrat Skusa den laufenden Höhenrettungslehrgang und wünschte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg für die anstehenden Prüfungen. Alle fünf Teilnehmenden konnten die Ausbildung am Freitag erfolgreich abschließen. Sie stehen der Feuerwehr nun als spezialisierte Höhenretterinnen und Höhenretter zur Verfügung.

-Meilenstein im Notfallsanitäterlehrgang

Parallel dazu erreichten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Notfallsanitäterlehrgangs einen weiteren Meilenstein: die erfolgreiche Prüfung zum Rettungssanitäter bzw. zur Rettungssanitäterin. Diese Qualifikation stellt einen wichtigen Schritt in der umfassenden Ausbildung der Rettungsdienstkräfte dar und leistet einen entscheidenden Beitrag zur medizinischen Versorgungssicherheit in Bremerhaven.

-Fortbildung zur Tunnelbrandbekämpfung

Ein weiterer Schwerpunkt lag in dieser Woche auf der Fortbildung "Tunnelbrandbekämpfung" bei der International Fire Academy (IFA) in der Schweiz. Stadtrat Skusa hatte einen der vorherigen Lehrgänge persönlich begleitet und zeigte sich beeindruckt von der Leistungsbereitschaft der Einsatzkräfte. Die dort gewonnenen Fähigkeiten sind insbesondere mit Blick auf den Hafentunnel in Bremerhaven von großer Relevanz.

Die Sicherheit im Hafentunnel - einer der verkehrstechnischen Schlüsselstellen der Stadt - hat höchste Priorität. Bereits im November 2024 führte die Feuerwehr Bremerhaven dort eine groß angelegte Übung durch, um für etwaige Einsatzszenarien optimal vorbereitet zu sein.

-Skusa: Ausbildung ist Schlüssel zur Sicherheit

"Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger steht an oberster Stelle. Die erfolgreichen Aus- und Fortbildungen unserer Einsatzkräfte sind ein klares Zeichen für ihr Engagement und ihre Professionalität. Gerade angesichts zunehmend komplexer Einsatzlagen ist eine spezialisierte Ausbildung unerlässlich", so Stadtrat Peter Skusa.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell