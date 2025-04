POL-NOM: Diebstahl eines hochwertigen E-Scooters

Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Am Anger, Donnerstag, 17.4.2025, 16.35 bis 17.00 Uhr HARDEGSEN (hei) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz Am Anger, in der Innenstadt von Hardegsen einen dort geparkten grauen Pkw Skoda am linken Fahrzeugheck. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Tatzeitraum ist am Donnerstagnachmittag, zwischen 16.35 und 17.00 ...

