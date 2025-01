Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberische Erpressung in Shishabar

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 26.01.2025 um 04:45 Uhr kam es in einer Shishabar der Ludwigshafener Innenstadt zu einer räuberischen Erpressung. Der 25-jährige Täter forderte von der Servicekraft unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Servicekraft die Herausgabe verneinte, lief der Täter zu der Kasse der Bar und entnahm Bargeld. Nachdem er das Geld erlangte, setzte er sich an einen Tisch und konsumierte ein Getränk. Der Täter wurde anschließend durch die Polizei festgenommen und in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der Ingewahrsamnahme fiel auf, dass der Täter ein Mobiltelefon mitführte, welches offensichtlich nicht im gehörte. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und weiterer im Raum stehenden Delikten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal soll der polizeibekannte Beschuldigten am Montag beim Haftrichter des Landgerichts Frankenthal vorgeführt werden.

