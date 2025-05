FW Bremerhaven: Schwerer Verkehrsunfall im Berufsverkehr, drei PKW beteiligt

Feuerwehr Bremerhaven

Schwerer Verkehrsunfall im Berufsverkehr, drei PKW beteiligt

Bremerhaven

Schwerer Verkehrsunfall im Berufsverkehr, drei PKW beteiligt

Am 28.05.2025, gegen 7:22 Uhr, wurde der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe über den Notruf 112 ein Verkehrsunfall in der Stresemannstraße in Bremerhaven gemeldet. Aufgrund der detaillierten Beschreibung des Geschehens vor Ort wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert.

Es wurde ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen gemeldet, von denen mindestens eine im Fahrzeug eingeklemmt sein sollte.

Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch die Polizei mit einer Vielzahl an Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Die Stresemannstraße war für die Zeit der Rettungsarbeiten in beiden Richtungen vollgesperrt, was für erhebliche Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr sorgte.

Um 08:45 Uhr hatte die Feuerwehr ihre Maßnahmen an der Einsatzstelle beendet. In den drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen befanden sich insgesamt drei Verletzte, die nach notärztlicher Behandlung durch den Rettungsdienst in Bremerhavener Kliniken transportiert wurden. Über die Unfallursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr Bremerhaven keine Angaben machen. Die Polizei hat mit der Ermittlung der Unfallursache begonnen.

