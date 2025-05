Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gartenlaubenbrand im Fehrmoor

Um 20:40 Uhr alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven den ersten Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich Fehrmoor. Schnell stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen Gartenlaubenbrand im Kleingartengebiet handelt und alarmierten die nahegelegene Freiwillige Feuerwehr Debstedt zu dem Einsatz hinzu. Dank der schnellen Unterstützung durch die Kameraden aus Debstedt konnte in dem abgelegenen Bereich zügig eine Löschwasserversorgung über eine Strecke von mehreren hundert Metern aufgebaut werden. Um in dem bewaldeten Bereich Glutnester in der Umgebung auszuschließen wurde die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf hinzugezogen und der Bereich mit der Wärmebildkamera der Drohne kontrolliert. Gegen 22:45 Uhr konnte "Feuer aus, Beginn der Rückbauarbeiten" gemeldet werden. Über die Brandursache können z.Z. keine Aussagen getroffen werden, die Einsatzstelle wird nach Abschluss der Aufräumarbeiten an die Polizei übergeben.

