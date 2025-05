Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Um 09:30 Uhr alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven den ersten Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Lehe zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Stresemannstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen und dichter Brandrauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Sofort wurden zwei Atemschutztrupps zur Menschenrettung in das Gebäude vorgeschickt, gleichzeitig wurde im Außenbereich die Brandausbreitung unterbunden und auf der Rückseite eine Person vom Balkon der Brandwohnung gerettet. Insgesamt wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven und einen Notarzt sechs Bewohner untersucht und versorgt, drei von Ihnen wurden vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in bremerhavener Kliniken transportiert. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, zwei Wohnungen sind durch die Brand- und Raucheinwirkung unbewohnbar. Während der Einsatz noch lief wurde um 10:20 Uhr der zweite Löschzug der Berufsfeuerwehr, unterstützt durch die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf, zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Hierbei handelte es sich um einen Fehlalarm, so dass sich alle Feuerwehreinsatzkräfte um kurz nach 11:00 Uhr wieder an ihren Standorten einsatzbereit melden konnten. Zu Brandursache und Schadenhöhe können z.Z. keine Angaben gemacht werden, die Ortspolizeibehörde hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Die Stresemannstraße musste während des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

