Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Einsatz der Feuerwehr Bremerhaven bei ausgelöstem CO-Warner in einem Einfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Tag wurde die Feuerwehr Bremerhaven um 12:02 Uhr zu einem Einsatz in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Leherheide alarmiert. Grund für den Alarm war ein ausgelöster CO-Warner, der auf eine mögliche Rauchentwicklung oder einen Brand hinweist. Unmittelbar nach dem Notruf 112 rückten ein Löschzug, der Einsatzleitdienst sowie zwei Rettungswagen (RTW) und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) aus, um die Lage zu erkunden und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte zunächst keine akute Gefahr festgestellt werden. Mit Messgeräten der Feuerwehr wurde der Bereich im Haus kontrolliert, jedoch konnte kein Auslösegrund gefunden werden. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm, der durch technische Störungen im Warngerät verursacht wurde. Nach Abschluss der Überprüfungen wurde die Einsatzstelle an die Hausbesitzer übergeben. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes standen für medizinische Notfälle bereit, mussten jedoch nicht eingreifen. Unterstützt wurde die Feuerwehr Bremerhaven von der Polizei Bremerhaven sowie einem RTW aus dem Landkreis Cuxhaven. Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte mit 10 Einsatzfahrzeugen im Einsatz.

