POL-EL: Meppen - Hakenkreuze geschmiert

Meppen (ots)

Vermutlich in der letzten Woche, in der Nacht von Dienstag, 05.08.2025, auf Mittwoch, 06.08.2025, sprühten bislang unbekannte Täter mit schwarzer Farbe zwei Hakenkreuze auf einen Altkleider-Container in der Straße 'Nagelshof'. Dabei blieben die Täter bislang unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die in den Abendstunden oder in der Nacht den/die Täter beobachtet haben. Die Ermittlungen werden wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole im Zentralen Kriminaldienst in Lingen geführt. Mögliche Tatzeugen werden gebeten sich zu melden. Ebenso können Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 0591-87444 gemeldet werden. /hue

