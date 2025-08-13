Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Dalum - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht
Dalum (ots)
Am 8. August wurde bei der Geschwister-Scholl-Schule in Dalum eine Sachbeschädigung festgestellt. Bislang unbekannte Täter besprühten eine Sitzgruppe auf dem Schulgelände sowie ein Trafohäuschen mit Farbe. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.
