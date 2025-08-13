PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Dalum - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Dalum (ots)

Am 8. August wurde bei der Geschwister-Scholl-Schule in Dalum eine Sachbeschädigung festgestellt. Bislang unbekannte Täter besprühten eine Sitzgruppe auf dem Schulgelände sowie ein Trafohäuschen mit Farbe. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

