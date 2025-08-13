Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an Schaufenstern
Lingen (ots)
Am Montag, den 11.08.2025, gegen 22:10 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Schaufenster eines Geschäfts an der Lindenstraße in Lingen, mutmaßlich durch das Werfen von Steinen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter Tel. 0591/870 zu melden.
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
