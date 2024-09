Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Freilassinger Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Schwarzbach (ots)

Die Bundespolizei hat am Wochenende (20.-22. September) bei Grenzkontrollen auf der A8 neun Haftbefehle vollstreckt. Auch ein gesuchter Mann aus dem Kosovo wurde verhaftet. Wegen Diebstahls muss der 31-Jährige nun 15 Monate ins Gefängnis.

Am Sonntagmorgen um 03:30 Uhr stoppten Unterstützungskräfte der Bundespolizei an der Kontrollstelle am Walserberg einen Reisebus mit kosovarischer Zulassung. Eine Überprüfung der Insassen im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass gegen einen der Fahrgäste, einen 31-jährigen Kosovaren, ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Demnach suchte die Staatsanwaltschaft Stuttgart nach dem Mann, der wegen Diebstahls eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verbüßen muss. Die Bundespolizisten lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Bereits am Samstag fuhr um 10:15 Uhr ein Reisebus mit serbischer Zulassung in die Kontrollstelle. Bei der Überprüfung des Reisepasses eines 25-jährigen Serben stellten die Beamten eine Überschreitung der erlaubten Aufenthaltsdauer im Schengenraum fest. Daher bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise.

Weiterhin ergab ein Datenabgleich, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Zum einem hatte er bei der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis Schulden in Höhe von 4.800 Euro. Wegen desselben Delikts suchte auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main den Serben, dort hatte er Schulden in Höhe von 9.000 Euro. Da der 25-Jährige die verhängte Gesamtgeldstrafe in Höhe von knapp 13.800 Euro nicht zahlen konnte, muss er nun eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis absitzen.

