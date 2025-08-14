Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 17:40 Uhr und 18:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz an der Karl-Hillers-Straße in Papenburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen BMW. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden am hinteren Kotflügel auf der Beifahrerseite in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell