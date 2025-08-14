PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pkw in Brand geraten

Haren (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Straße Harener Berg in Haren zu einem Fahrzeugbrand. Der 28-jährige Fahrer eines Audi Q7 stellte während der Fahrt eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum seines Fahrzeugs fest. Er hielt daraufhin am Fahrbahnrand an und verließ das Auto unverzüglich. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Trotz des schnellen Handelns des Fahrers brannte das Fahrzeug vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der B408. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 08:07

    POL-EL: Lingen - BMW beschädigt

    Lingen (ots) - Am Mittwoch zwischen 08:50 Uhr und 14:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Familia-Marktes an der Rheiner Straße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen BMW IX1. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:45

    POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an Schaufenstern

    Lingen (ots) - Am Montag, den 11.08.2025, gegen 22:10 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Schaufenster eines Geschäfts an der Lindenstraße in Lingen, mutmaßlich durch das Werfen von Steinen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter Tel. 0591/870 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:31

    POL-EL: Meppen - SV Meppen gegen VfB Oldenburg, Informationen für Gästefans

    Meppen (ots) - Für das Spiel am 15. August 2025 finden Sie alle Informationen im Fanbrief (siehe Anhang)! Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren