Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pkw in Brand geraten

Haren (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Straße Harener Berg in Haren zu einem Fahrzeugbrand. Der 28-jährige Fahrer eines Audi Q7 stellte während der Fahrt eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum seines Fahrzeugs fest. Er hielt daraufhin am Fahrbahnrand an und verließ das Auto unverzüglich. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Trotz des schnellen Handelns des Fahrers brannte das Fahrzeug vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der B408. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell