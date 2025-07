POL-HS: Werkzeuge aus Baustellenfahrzeug entwendet

Erkelenz (ots) - Zwischen 07.45 Uhr und 15.10 Uhr stahlen unbekannte Personen am 30. Juni (Montag) am Bahnhof Erkelenz einen Elektroroller, der mit einem Schloss an einem Fahrradständer befestigt war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

