Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Elektroroller gestohlen

Erkelenz (ots)

Zwischen 07.45 Uhr und 15.10 Uhr stahlen unbekannte Personen am 30. Juni (Montag) am Bahnhof Erkelenz einen Elektroroller, der mit einem Schloss an einem Fahrradständer befestigt war.

