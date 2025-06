POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Erkelenz-Bellinghoven (ots) - In der Straße Am Bellinghover Fließ verschafften sich unbekannte Personen in der Nacht von Samstag (28. Juni), 23 Uhr, auf Sonntag (29. Juni), 08.30 Uhr, Zugang zum Innenraum eines Handwerkerfahrzeugs und erbeuteten mehrere Werkzeuge und Maschinen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr