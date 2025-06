POL-HS: Vespa gestohlen

Geilenkirchen-Hünshoven (ots) - Eine 65 Jahre alte Frau aus Geilenkirchen zog sich am vergangenen Freitag (27. Juni) nach einem Sturz von ihrem dreirädrigen Pedelec schwere Verletzungen zu. Sie war gegen 14.40 Uhr mit ihrem Gefährt im Einmündungsbereich der Konrad-Adenauer-Straße / An der Friedensburg in Fahrtrichtung Frelenberg unterwegs, als sie aus bislang ...

mehr