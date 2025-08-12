Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verkehrshinweise anlässlich der Auftaktveranstaltung "Der See brennt" des Heideblütenfestes 2025 in Amelinghausen ++

Lüneburg (ots)

Amelinghausen

Mehrere tausend Besucher erwarten Polizei und Veranstalter am Sonnabend, 16. Aug. 2025, zur Eröffnungsveranstaltung des Heideblütenfestes am Lopausee in Amelinghausen. Damit es bei der An- und Abfahrt zu dieser Großveranstaltung nicht zu unnötigen Verkehrsstörungen kommt, gibt die Polizeistation Amelinghausen folgende Hinweise:

Für den anreisenden Kraftfahrzeugverkehr stehen im Bereich des Lopausees Parkflächen zur Verfügung. Ein weiterer Parkplatz ist über den Lerchenweg in Amelinghausen zu erreichen.

Alle Parkflächen sind gut ausgeschildert und liegen in Seenähe, so dass man nach einem kurzen Fußweg in den Veranstaltungsraum gelangt. Zudem werden Einweisungskräfte die Besuchenden entsprechend informieren.

