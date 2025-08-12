Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch über das Wochenende - Bargeld gestohlen ++ PKW in Brand ++ Auf Waldweg mit Pedelec gestürzt - schwere Verletzungen ++ Alkoholisiert auf E-Scooter - Mann verursacht Verkehrsunfall ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Bei Diebstahl von Dosenbier beobachtet

Ein Mann im Alter von 38 Jahren betrat am 11.08.2025 gegen 17:15 Uhr einen Supermarkt in der Gartenstraße. Dort entnahm er drei Dosen Bier und steckte sie in einen mitgeführten Rucksack. Ohne zu bezahlen verließ er den Supermarkt. Ein Mitarbeiter wurde auf den Diebstahl aufmerksam und hielt den Mann hinter dem Kassenbereich auf. Der 38-Jährige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüdersburg - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am 11.08.2025 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 76 Jahre alter Mann mit einem VW Polo die Landesstraße 219 von Jürgenstorf kommend in Fahrtrichtung Bleckede. Dabei wendete er in einer Einmündung, Höhe Neu Jürgenstorf, sein Fahrzeug und fuhr anschließend wieder auf die Landesstraße auf. Dabei kollidierte er mit einem der Landesstraße in Richtung Bleckede folgendem VW Tiguan. Der 76-Jährige, seine 56 Jahre alte Beifahrerin sowie die Fahrerin des Tiguan wurden leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Einbruch über das Wochenende - Bargeld gestohlen

Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes zwischen dem 08.08.2025 und dem 11.08.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Niklas-Luhmann-Straße. Dabei versuchten derzeit Unbekannte zunächst mehrere Terrassentüren aufzuhebeln und warfen anschließend ein rückwärtiges Fenster mit einem Stein ein. In dem Haus wurden diverse Räumlichkeiten durchwühlt. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von einigen Hundert Euro. Die Ermittlungen zu weiterem Diebesgut dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - PKW in Brand

Am 12.08.2025 gegen 00:30 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Opel Corsa in der Sülfmeisterstraße in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Lüneburg - Fahrrad bis 100 km/h - keine Betriebserlaubnis, keine Zulassung, keine Fahrerlaubnis

Am 11.08.2025 gegen 09:00 Uhr kontrollierte die Polizei in der Dahlenburger Landstraße einen 64 Jahre alten Mann auf einem Fahrrad. Dabei stellte sich heraus, dass sich das Fahrrad über den Tacho auf eine Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h einstellen lässt. Demnach handelt es sich um ein Kraftrad. Dieses besaß keine Betriebserlaubnis, keine Zulassung und auch kein Versicherungsschutz. Der Fahrer besaß keine entsprechende Fahrerlaubnis. Das Kraftrad wurde sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Außenspiegel von PKW beschädigt

Am Abend des 11.08.2025 gegen 20:45 Uhr verdrehte ein zunächst unbekannter Mann die Außenspiegel von insgesamt vier PKW in der Neuetorstraße sowie Auf dem Michaeliskloster. Dadurch entstand an zwei der betroffenen Außenspiegel ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 300 Euro. Zeugen konnten den Mann beobachten. Die Polizei traf ihn daraufhin im Nahbereich an und erteilte ihm einen Platzverweis.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Diebstahl aus Geschäft

Am 11.08.2025 gegen 13:15 Uhr betrat eine derzeit unbekannte Frau ein Geschäft in der Mauerstraße. Dort platzierte sie diverse Kleidungsstücke im Kassenbereich. Zusätzlich nahm sie Bücher und begab sich zu der unbesetzten Kasse. Dort entfernte sie die Kleiderbügel der entsprechenden Kleiderstücke und verließ das Geschäft mit den Büchern und der Kleidung, ohne die Ware zu bezahlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker - Auf Waldweg mit Pedelec gestürzt - schwere Verletzungen

Am 11.08.2025 gegen 18:30 Uhr befuhr ein Mann im Alter von 70 Jahren mit einem Pedelec einen Waldweg nahe der Ortschaft Meudelfitz. Dabei stürzte er aus bislang unbekannter Ursache und verletzte sich schwer. Er wurde von einem Mann entdeckt, welcher einen Notruf tätigte. Der 70-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Wustrow - Geparkten PKW touchiert - Alkoholisierter Mann verursacht Unfall

Ein 39 Jahre alter Mann setzte am 11.08.2025 gegen 22:30 Uhr in der Bahnhofstraße mit einem PKW-Mazda zurück und touchierte dabei einen PKW Seat, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab ein Atemalkoholtest bei dem Verursacher einen Wert von 1,88 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Uelzen

Uelzen - Alkohol aus Supermarkt gestohlen - Messer sichergestellt

Insgesamt sechs Flaschen Whiskey wurden am 11.08.2025 gegen 17:30 Uhr von einem Mann aus einem Supermarkt in der Bahnhofstraße gestohlen. Nachdem die Ware im Wert von etwas über 100 Euro in einem Rucksack durch den Kassenbereich verbracht wurde, konnte ein Zeuge den Mann ansprechen und aufhalten. Die Polizei konnte ein mitgeführtes Taschenmesser bei dem 57 Jahre alten Mann auffinden. Dieses wurde sichergestellt. Das Diebesgut verblieb vor Ort.

Ebstorf - Eindringen in Wohnung - Computer entwendet

Im Zeitraum vom 10.08.2025 bis zum 11.08.2025 verschafften sich Unbekannte auf bislang ungeklärte Art und Weise Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Stadionstraße. Als der Bewohner den Diebstahl bemerkte, standen die Fenster seiner Wohnung offen. Es wurde ein Computer im Wert von wenigen Hundert Euro entwendet. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Alkoholisiert auf E-Scooter - Mann verursacht Verkehrsunfall

Am 11.08.2025 gegen 23:30 Uhr kollidierte ein E-Scooter mit einem in der Hamburger Straße geparkten LKW. Der Fahrer des E-Scooters im Alter von 28 Jahren erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Verursacher einen Wert von 1,22 Promille. Im Verlaufe der Befragung vor Ort stellte sich heraus, dass der 28-Jährige kurz zuvor Beifahrer im PKW eines ebenfalls alkoholisierten 32 Jahre alten Mannes war. Dieser kollidierte während der Fahrt in der Bremer Straße mit einem Betonfundament. Er wurde von der Polizei nicht mehr angetroffen. Die Ermittlungen zu den Unfallhergängen laufen.

