Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 08.08. - 10.08.2025 +++

Lüneburg (ots)

Presse - 08.08.-10.08.2025 -

Lüneburg:

- Streit in der Partnerschaft -

Am Abend des 08.08.25 kam es in der Lüneburger Altstadt gegen 22:30 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Lebenspartnern. Nachdem der 23-jährige Beschuldigte die Wohnung zunächst verlassen hatte, kehrte dieser kurz darauf zurück und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Anschließend musste der Verursacher die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. ++ Flyer zu Hilfsangeboten bei Häuslicher Gewalt ist im Anhang ++

- Ladendiebin erwischt -

Eine 24 Jahre alte Frau entwendete am 09.08.2025 gegen 15:30 Uhr Kosmetika im Wert unter 50 Euro aus einem Supermarkt vor dem Neuen Tore. Die Dabei wurde sie vom Ladendetektiv beobachtet und angesprochen. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

- Bedrohungen und Gewalt im Straßenverkehr -

Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es in der Horst-Nickel-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Pkw mit drei männlichen Insassen hielt hinter dem Pkw des Opfers. Nachdem es zunächst zu Beleidigungen und Bedrohungen kam, beschädigten zwei der Insassen mit Baseballschlägern den Pkw des Opfers. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

- Polizei sucht Unfallbeteiligten -

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen kurz nach Mitternacht in der Planckstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierte der Unfallverursacher mit seinem Pkw der Marke Opel frontal mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw. Anschließend beobachtete ein Zeuge, dass drei dunkel gekleidete Personen den Pkw verließen und zu Fuß flüchteten. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Zudem waren am Pkw entwendete Kennzeichen angebracht. Hinweise zu den flüchtigen Personen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Südergellersen:

- Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt-

Am späten Freitagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 36 zwischen Kirchgellersen und Heiligenthal ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei stürzte ein 37-Jähriger mit seinem Kraftrad im alleinbeteiligt und verletzte sich schwer.

Neetze:

- Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Unfallverursacher gesucht -

Am Samstagmorgen, gegen 09:50 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Rennradfahrer den Jürgenstorfer Weg in Richtung Jürgenstorf. Dabei wurde er von einem Pkw überholt und dabei vom Außenspiegel des Pkw touchiert. Der Rennradfahrer stürzte und erlitt dadurch leichte Verletzungen sowie Schäden am Rennrad. Die Polizei sucht den Fahrzeugführer des unfallverursachenden Pkws. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137 - 808870, entgegen.

Uelzen:

Körperverletzungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam im Rahmen des Seeparkfestes in Bad Bodenteich zu diversen Körperverletzungsdelikten. So sind u.a. ein 29-jähriger und ein 33-jähriger aneinandergeraten. Diese Auseinandersetzungen endeten in Tritten und Schlägen. Zeitweise waren etwa 20-30 Personen an der Schlägerei beteiligt. Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einer weiteren Körperverletzung.

Brand eines Mähdreschers

Am Freitagabend geriet ein Mähdrescher bei Arbeiten auf einem Feld in Wrestedt OT Stadensen in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Randalierer

Ein alkoholisierter 46-jähriger lief am Freitagnachmittag im Bereich der Celler Straße in Uelzen auf die Fahrbahn vor heranfahrende Fahrzeuge. In der Folge fiel er weiter negativ in einem angrenzenden Imbiss sowie Getränkemarkt auf, so dass er den Abend in der Gewahrsamszelle verbringen musste.

Trunkenheitsfahrt

Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein 29-jähriger mit seinem Pkw vom Seeparkfest alkoholisiert nach Hause. Ein Atemalkoholtest ergab ein Wert von 1,26 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren sowie der Verlust der Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall

Im Kiefernweg in Uelzen kam es am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der Führer des Pkw übersah beim Wenden die 31-jährige. In der Folge stürzte diese und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Führer des Pkw flüchtete zunächst, konnte aufgrund von Zeugen jedoch ausfindig gemacht und angetroffen werden. Dieser ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Lüchow-Dannenberg:

Laubbläser aus Sattelkammer gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Sattelkammer im Bereich Gartow aufgebrochen. Es wurde ein Akku-Laubbläser im Wert von 400 Euro samt Ladekabel sowie Katzenfutter entwendet.

Fahren unter Einfluss von Cannabis, Amphetamin und 1,72 Promille Am Samstagnachmittag wurde bei einem 39jährigen E-Scooterfahrer auf der Bundesstraße 493 im Rahmen einer Verkehrskontrolle die Beeinflussung von Alkohol, Cannabis und Amphetamin festgestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Brand eines Mähdreschers

Am Samstagabend geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Mähdrescher im Bereich Lemgow während der Mäharbeiten in Brand. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gelöscht werden.

