Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Jugendliche stehlen Kleidung und Schmuck ++ Falsche Handwerker - Männer stehlen Schmuck ++ Verkehrsunfall mit einem Verletzten ++ Nach Verkehrsunfallflucht - Hinweise gesucht ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Jugendliche stehlen Kleidung und Schmuck - Mitarbeiter schreitet ein

Drei jugendliche Frauen im Alter von 16 bis 17 Jahren begaben sich am 05.08.2025 gegen 13:00 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Glockenstraße. Dort entfernten sie Etiketten und Verpackungen von Kleidung sowie Schmuck. Sie steckten die Ware in ihre Taschen und beabsichtigten das Geschäft zu verlassen. Ein Mitarbeiter konnte das Vorgehen beobachten und hielt die drei Jugendlichen auf. Sie wurden von der Polizei an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Soderstorf OT Raven - Falsche Handwerker - Männer stehlen Schmuck

Zwei Männer verschafften sich am Morgen des 04.08.2025 Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in der Evendorfer Straße, indem sie angaben Gartenarbeiten für sie erledigen zu wollen. Während einer der Männer mit der Seniorin im Gebäude blieb um ein Angebot zu erstellen, begab sich die andere Person in die Räumlichkeiten der Wohnung und entwendete Schmuck im Wert von wenigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen - kein Diebesgut

Am 05.08.2025 zwischen 12:30 Uhr und 14:45 Uhr zerstörte eine derzeit unbekannte Person die hintere rechte Seitenscheibe eines VW Polo. Dieser war auf einem Parkplatz in der Bleckeder Landstraße abgestellt. Gegenstände wurden aus dem Fahrzeug nicht entwendet. Der Sachschaden liegt bei rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verschiedene Objekte beschmiert - Polizei kann 28-Jährigen ermitteln

Am 05.08.2025 gegen 21:00 Uhr beschmierte ein zunächst unbekannter Mann mit einem lila Acrylstift mehrere Objekte unter anderem in der Erbstorfer Landstraße. Die Polizei konnte den Mann ermitteln. Es handelt sich dabei um einen 28-Jährigen. Als die Polizei ihn antraf, konnte ein entsprechender Acrylstift aufgefunden werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Hecke gerät in Brand

Während einer Unkrautverbrennung am 05.08.2025 gegen 12:45 Uhr auf einem Grundstück im Moorweg geriet eine nahegelegene Hecke in Brand. Das Feuer konnte durch einen Anwohner mit Hilfe eines Wasserschlauches eingedämmt und schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Eine Brandausweitung konnte somit verhindert werden.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am 05.08.2025 gegen 11:30 Uhr befuhr ein PKW-Mercedes die Bleckeder Landstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Peter-Schultz-Straße kam es zu einem Rückstau und der 58 Jahre alte Fahrer des Mercedes fuhr auf einen vor ihm befindlichen Ford Focus auf, welcher dadurch gegen einen vor ihm stehenden VW Golf rollte. Der Fahrer des Ford im Alter von 34 Jahren erlitt leichte Verletzungen. Keine weiteren Personen wurden verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Bleckede - In Gegenverkehr geraten - Drei Personen verletzt

Ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ereignete sich am 05.08.2025 gegen 15:30 Uhr auf der Landesstraße 222 in einer leichten Kurve auf Höhe der Bushaltestelle Waldfrieden. Dabei kam ein Ford Fiesta in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia. Die Fahrerin des Ford Fiesta im Alter von 60 Jahren erlitt schwere Verletzungen und ihre Beifahrerin leichte Verletzungen. Auch der 55 Jahre alte Fahrer des Skoda wurde schwerverletzt. Alle drei Personen wurden in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde vorrübergehend gesperrt.

Artlenburg - Alleinbeteiligt verunfallt - PKW überschlägt sich

Ein 40 Jahre alter Mann befuhr am 05.08.2025 gegen 17:40 Uhr die Bundesstraße 209 in Richtung Hohnstorf. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der 40-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf 7500 Euro geschätzt.

Lüneburg - Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Hinweise gesucht

Bereits am 01.08.2025 gegen 12:15 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter PKW die Soltauer Straße stadtauswärts. Dabei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der PKW vom Unfallort. Nach Aussagen von Zeugen soll es sich um einen PKW in blauer Farbe gehandelt haben. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Nach Verkehrsunfallflucht - Hinweise gesucht

Am 06.08.2025 gegen 06:20 Uhr befuhr ein Opel Astra die Bundesstraße 71 aus Salzwedel kommend in Richtung Bergen (Dumme). Dabei wurde er vor der Ortschaft Bergen an der Dumme von einem grau-silbernen PKW überholt. Dieser scherte unmittelbar vor ihm wieder ein, sodass der 18 Jahre alte Fahrer des Opels ausweichen musste. Dabei touchierte er einen Leitpfosten. Der überholende PKW setzte anschließend seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt aufgrund einer Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen - Abbuchungen an Geldautomaten

Derzeit Unbekannte entwendeten am 05.08.2025 gegen 15:30 Uhr die Geldbörse einer Seniorin, während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der Bergstraße. Die Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt in einem mitgeführten Einkaufswagen. Neben Bargeld befanden sich auch Bankkarten in der Geldbörse. Von einer dieser Karten wurden anschließend mehrere Abbuchungen an einem Geldautomaten getätigt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell