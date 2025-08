Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand eines Wohnhauses in Neetze ++ Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an ++ Schadenausmaß noch nicht abzusehen ++

Lüneburg (ots)

Am 04.08.2025 gegen 15:30 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Wohnhauses in der Straße "Mietenberg" gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten bereits Flammen im Gebäude festgestellt werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit an. Das Schadensausmaß ist noch nicht abzusehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell