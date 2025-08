Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dan./ Uelzen vom 01.08.2025 - 03.08.2025 ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg

Barum - häusliche Gewalt

Zum wiederholten Male kam es in Barum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Lebenspartnern. Der 51-jährige Ehemann steht im Verdacht, am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr seine Gattin geschlagen und sogar gewürgt zu haben. Diese konnte flüchten und sich der Gefahr entziehen. Eingesetzte Polizeikräfte verwiesen den Beschuldigten für zwei Wochen aus seiner Wohnung. Da er sich nachhaltig unkooperativ zeigte, durfte er seinen Rausch (2,42 Promille) in einer Polizeizelle ausschlafen.

Eine wesentliche charakterliche Veränderung ist leider während des Aufenthaltes nicht eingetreten, denn auch bei der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam legte der Verursacher weiterhin ein nicht sozialadäquates Verhalten an den Tag und zeigte sich sehr uneinsichtig.

Lüneburg - Autoknacker auf Tour

Gleich zwei Pkw wurden im Stadtgebiet in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam geöffnet, um darin befindliche Wertgegenstände zu entwenden. Bei einem auf dem Parkplatz des Museums abgestellten Daimler schlug ein noch unbekannter Täter die Scheibe ein und entwendete eine Geldbörse.

Auffällige Gegenstände wurden hingegen aus einem Audi entwendet, welcher im Parkhaus des Salü abgestellt war. Hier ist der Besitzer nun nicht nur einen Laptop sondern auch eine Trompete (samt Koffer) los.

Wer zu den Taten bzw. zum Verbleib des Blasinstrumentes Hinweise geben kann, melde sich gerne bei der Polizei Lüneburg unter 04131/ 607-2215.

Landkreis Uelzen

Im Rahmen des diesjährigen Stadtfestes Uelzen vom 01.-03.08.2025 kam es in den Abend- und Nachtstunden zu vereinzelten Körperverletzungsdelikten. Die Polizei wurde in verschiedenen Fällen wegen körperlicher Auseinandersetzungen im Innenstadtbereich alarmiert. Die Polizei war mit verstärkten Kräften im Einsatz.

Am Freitag, den 01.08.2025, kam es gegen 10:30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Uelzen zu einer Körperverletzung durch eine bislang unbekannte Person. Ein unbeteiligter Dritter versuchte schlichtend einzugreifen, wurde im infolgedessen jedoch ebenfalls verletzt. Nach der Tat flüchtet der Beschuldigte mit einem Mountainbike vom Tatort.

Am Samstag, den 02.08.2025, zwischen 00:30 Uhr - 04.45 Uhr, versuchen zwei unbekannte männliche Personen in eine Verkaufsbude, im Bereich des Stadtfestes Uelzen einzudringen. Beim Hochschieben des vorderen Rollladens lassen sie von der Tat ab und entfernen sich in unbekannte Richtung. Täterhinweise nimmt die Polizei in Uelzen unter der Telefonnummer 0581-9300 entgegen.

Am 02.08.2025 kommt es gegen 15:25 Uhr auf der B4 in Fahrtrichtung Holdenstedt zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 38-jährige Verkehrsteilnehmerin übersieht den verkehrsbedingt wartenden Pkw und fährt diesem in Folge auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des Geschädigten auf einen weiteren davorstehenden Pkw geschoben.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Körperverletzungen auf der Quickborner Wiesenfete

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Shuttlebus zur Wiesenfete, sowie auf der Wiesen-fete selbst, zu diversen Körperverletzungsdelikten zwischen zwei Personengruppen, welche im Laufe des Abends immer wieder aneinandergerieten. Alle beteiligten Personen standen dabei deutlich unter dem Einfluss von Alkohol.

Körperverletzung am Busbahnhof in Lüchow

In den späten Vormittagsstunden am Samstag schubste der Täter das Opfer von einer Sitzbank am Busbahnhof in Lüchow überraschend und ohne Vorwarnung zu Boden und trat diesem anschlie-ßend noch gegen das Schienbein. Dabei wurde das Opfer zudem verbal bedroht und beleidigt. Der Täter entfernte sich anschließend vom Busbahnhof.

Ein Tatverdächtiger konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden. Ein entsprechendes Strafverfah-ren wurde eingeleitet.

Einbruchsdiebstähle

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Landkreis Lüchow-Dannenberg zu zwei Einbruchs-diebstählen.

In einem Fall wurde ein Gartenhaus in Prezelle gewaltsam aufgebrochen. Aus diesem wurden an-schließend zwei hochwertige E-Bikes sowie die dazugehörigen Akkus und Ladegeräte entwendet.

Außerdem wurde auch in ein Hotel in Damnatz eingebrochen. Dort verschaffte man sich über ein gekipptes Fenster Zutritt zum Hotel. Der Einstieg dürfte sich für den Täter jedoch kaum gelohnt habe, da lediglich eine kleine Summe Trinkgeld entwendet wurde.

In beiden Fällen nimmt das Polizeikommissariat Lüchow sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen unter der Telefonnummer 05841/122-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell