POL-LG: ++ Tiefkühlgarnelen gestohlen - Diebesgut verbleibt vor Ort ++ Gefälschter Führerschein beschlagnahmt ++ Verkehrsunfall auf Bundesstraße 4 ++ Auseinandersetzung im Postfiliale ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bardowick - Tiefkühlgarnelen gestohlen - Diebesgut verbleibt vor Ort

Mit einem Einkaufstrolley betrat am 30.07.2025 gegen 12:45 Uhr ein derzeit unbekannter Mann einen Supermarkt in der Daimlerstraße. Dort entnahm er 14 Packungen Tiefkühlgarnelen, steckte diese in den Trolley und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Der Mann konnte zunächst von einem Mitarbeiter festgehalten werden, jedoch wenig später flüchten. Der Trolley sowie das Diebesgut im Wert von etwas über 100 Euro verblieben im Markt. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Diebin fällt am Am Sande auf - Tat am Vortag aufgeklärt

Eine 50 Jahre alte Frau entwendete am 30.07.2025 gegen 13:45 Uhr Nahrungsmittel und Alkohol im Wert von unter 50 Euro aus einem Supermarkt Am Sande. Dabei wurde sie von einem Zeugen beobachtet und angesprochen. Es stellte sich heraus, dass dieselbe Frau bereits am Vortag, 29.07.2025, in dem Supermarkt Alkohol gestohlen hat. Zwei Strafverfahren wegen Diebstahls wurden eingeleitet.

Barendorf - Gefälschter Führerschein beschlagnahmt

Am 30.07.2025 gegen 16:30 Uhr kontrollierte die Polizei einen PKW im Eschenkamp. Dabei wies sich der 39 Jahre alte Fahrer mit einem ausländischen Führerschein aus. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Als Handwerker ausgegeben - Mann entwendet Schmuck aus Wohnung

Ein angeblicher Handwerker begab sich am 30.07.2025 gegen 09:30 Uhr in die Wohnung einer Seniorin in der Goethestraße. Dort entwendete er Silberringe und eine Schmuckschatulle. Anschließend verließ er die Wohnung wieder. Das Diebesgut besitzt einen Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei mahnt: "Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Prüfen sie zunächst die Hintergründe, wenn Handwerker vor ihrer Tür stehen. Seien Sie sensibel und rufen Sie im Zweifel die Polizei." Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall auf Bundesstraße 4

Ein 24 Jahre alter Mann befuhr am 31.07.2025 gegen 07:00 Uhr mit einem VW Transporter die Bundesstraße 4 zwischen den Anschlussstellen Deutsch Evern und Häcklingen. Dabei fuhr er in Fahrtrichtung Häckling, bei der dortigen Fahrbahnverschwenkung nach links aufgrund einer Baustelle, geradeaus in den Baustellenbereich. Dort kollidierte er mit einem Baustellenfahrzeug. Durch den Aufprall wurde der 24-Jährige leichtverletzt und anschließend in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden wird auf rund 37.000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Jugendliche hebeln Automaten auf und flüchten - Fahndung der Polizei erfolgreich

Zwei Jugendliche hebelten am 31.07.2025 gegen 00:15 Uhr einen Automaten in der Goethestraße auf. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet, welche umgehend die Polizei alarmierte. Die beiden Jugendlichen flüchteten anschließend auf Fahrrädern und wurden in unmittelbarer Nähe von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Bei den beiden Jungs im Alter von 14 Jahren wurde Hebelwerkzeug, Diebesgut, Handschuhe und eine Taschenlampe aufgefunden. Zusätzlich führte einer der Jugendlichen ein Einhandmesser mit sich. Die genannten Gegenstände wurden sichergestellt. Die beiden Jungs wurden von der Polizei an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Lüneburg - Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am 30.07.2025 gegen 14:00 Uhr befuhr eine 51-Jährige mit einem VW Lupo die Hamburger Straße und beabsichtigte in den Hagemannsweg abzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie abbremsen. Dabei fuhr ihr ein Dacia Duster auf. Die 51-Jährige blieb unverletzt. Ihr 24 Jahre alte Beifahrer sowie die 50 Jahre alte Dacia-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei etwas über 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Uelzen

Bad Bodenteich - Auseinandersetzung im Postfiliale

Am 30.07.2025 betrat ein Mann gegen 12:00 Uhr eine Postfiliale in Bad Bodenteich, um ein Paket abzuholen. Als eine Mitarbeiterin das Paket zunächst nicht finden konnte, beleidigte der 68-Jährige diese und schlug zu. Anschließend verließ er den Laden. Die Polizei konnte die Identität des 68 Jahre alten Mannes ermitteln. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt.

Uelzen - Mit Flasche in Richtung Jungen geworfen - Polizei sucht drei Personen

Drei derzeit unbekannte Personen fuhren am 30.07.2025 gegen 18:00 Uhr in einem PKW in der Straße Bohldamm neben einem jugendlichen Fahrradfahrer her. Dabei riefen sie ihm etwas zu und warfen anschließend mit Flaschen in seine Richtung, ohne ihn zu treffen. Nach Aussage des Jungen filmte einer der Personen aus dem PKW das Vorgehen. Der Jugendliche blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen Audi gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Taschendiebstahl am Bahnhof

Am Uelzener Bahnhof wurde am 30.07.2025 zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr einer 60 Jahre alten Frau die Geldbörse aus ihrer mitgeführten Handtasche entwendet. Darin befand sich Bargeld in Höhe von rund 100 Euro sowie diverse Dokumente und Zahlungskarten. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

