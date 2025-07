Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diebe schlagen zu - Polizei kann Täter ermitteln ++ Diverse "Schockanrufe" und "Falsche Polizeibeamte" ++ 18-Jähriger mehrfach geschlagen ++ Werkzeuge und Metalle gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Diebe schlagen zu - Polizei kann Täter ermitteln

Am 29.07.2025 kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Diebstahl bei einem Geschäft An den Brodbänken. Zwei Männer entwendeten dabei diverse Strandtücher und Bettbezüge aus einer Auslage vor dem Geschäft. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet. Einer der Zeugen beabsichtigte das Geschäft zu informieren und hielt dabei die beiden Männer fest. Diese versuchten sich loszureißen und schlugen dabei auch auf den Mann ein. Die Polizei konnte beide Personen identifizieren. Gegen die Männer im Alter von 40 und 42 Jahren wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Außerdem erhielten sie einen Platzverweis.

Lüneburg - Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen

Am Abend des 29.07.2025 gegen 18:15 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen einer Hand voll Personen im Bereich einer Bushaltestelle in der Uelzener Straße gemeldet. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, wurde nur eine unverletzte Person festgestellt. Die anderen Beteiligten flüchteten. Die Polizei sucht nach Hinweisen und ermittelt zu den Hintergründen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diverse "Schockanrufe" und "Falsche Polizeibeamte"

Im Verlaufe des 29.07.2025 registrierte die Polizei in Lüneburg vermehrt sogenannte "Schockanrufe" und Anrufe von "Falschen Polizeibeamten". Die kontaktierten Personen reagierten besonnen und beendet die Telefonate. Es kam zu keiner Übergabe von Vermögenswerten. Die Polizei Lüneburg sensibilisiert: "In der jüngeren Vergangenheit ist es immer wieder zu solchen betrügerischen Anrufen gekommen. Klären Sie im Freundes- und Bekanntenkreis über diese Betrugsmaschen auf. Die Täter haben es zumeist auf Seniorinnen und Senioren abgesehen. Bei Hinweisen melden Sie sich umgehend bei Ihrer Polizei."

Lüneburg - Auseinandersetzung vor Lokalität

Vor einer Lokalität in der Altenbrückertorstraße gerieten am 29.07.2025 gegen 22:45 Uhr zwei Männer im Alter von 20 und 42 Jahren in einen Streit. Anschließend kam es einer körperlichen Auseinandersetzung mit verbalen Beleidigungen und Bedrohungen. Beide Männer erhielten Platzverweise. Es kam zu keinen schwerwiegenden Verletzungen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - 38-Jähriger bedroht 16-Jährige mit Multitool

Am 29.07.2025 gegen 14:30 Uhr belästigte ein polizeibekannter 38 Jahre alter Mann eine 16-Jährige. Als sich die 16-Jährige mit ihrem Begleiter entfernte, öffnete der Mann ein Multitool und zeigte damit aus der Distanz bedrohlich in Richtung der 16-Jährigen und schrie herum. Die alarmierte Polizei stellte das Multitool sicher und erteilte dem Mann einen Platzverweis.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - 18-Jähriger mehrfach geschlagen

Am 29.07.2025 gegen 19:45 Uhr schlug ein 18-Jähriger auf einem Parkplatz im Develangring mit der Faust in das Gesicht eines ebenfalls 18-Jährigen, wodurch dieser stürzte. Der Täter schlug anschließend nochmals auf den am Boden liegenden Mann ein. Er erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - Anbaubohle gestohlen - Mehrere Tausend Euro Schaden

In der Nacht zum 29.07.2025 entwendeten Unbekannte eine Anbaubohle für einen Straßenfertiger nahe der Kreuzung der Bundesstraße 191 und der Gartower Straße. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Nach verbalen Streitigkeiten in Rangelei geraten

Am 29.07.2025 gegen 15:45 Uhr gerieten eine 41-Jährige und ein 40-Jähriger in der St.-Viti-Straße in einen verbalen Streit. Dabei nahm der 40 Jahre alte Mann eine Flasche und warf sie in Richtung der Frau und traf diese. Anschließend kam es zu einer Rangelei. Die Frau wurde leichtverletzt. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Diebstahl von Nahrungsmitteln - Täter kontrolliert

Am 29.07.2025 gegen 13:00 Uhr entwendete ein Mann eine Tüte voller Nahrungsmittel aus einem Supermarkt in der Veerßer Straße. Dabei wurde er beobachtet und angesprochen. Er flüchtete anschließend mit dem Diebesgut. Im Rahmen einer Fahndung der Polizei wurde eine verdächtige Person festgestellt und kontrolliert. Der 40 Jahre alte Mann räumte die Tat ein. Das Diebesgut im Wert von rund 50 Euro wurde nichtmehr aufgefunden.

Bad Bevensen - Werkzeuge und Metalle gestohlen

In der Nacht zum 29.05.2025 begaben sich derzeit Unbekannte auf das umzäunte Gelände eines Unternehmens in der Ludwig-Ehlers-Straße. Dort schlugen sie die Scheibe eines Garagentores ein und entwendeten diverse Werkzeuge und Metalle im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell