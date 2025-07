Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Häusliche Gewalt - Hilfsangebote (mit Flyer!) ++ Polizei kontrolliert den Verkehr ++ Ermittlung wegen Trunkenheit im Verkehr ++ Alarm ausgelöst - E-Scooter zurückgelassen ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Häusliche Gewalt - Hilfsangebote

Am Abend des 28.07.2025 kam es in Lüneburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld zwischen Lebensgefährten. Dabei erlitten beide Personen leichte Verletzungen und wurden medizinisch versorgt. Es stellte sich heraus, dass beide Personen unter dem Einfluss von Alkohol standen. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und leitete entsprechende Verfahren ein. ++ Flyer zu Hilfsangeboten bei Häuslicher Gewalt ist im Anhang ++

Lüneburg - Ermittlungen wegen Unterschlagung und Urkundenfälschung

Wegen Urkundenfälschung und Unterschlagung ermittelt die Polizei Lüneburg nachdem der Subunternehmer einer Spedition gefälschte Dokumente vorlegte, um einen Auftrag zu übernehmen. Dabei wurde die zu liefernde Ware im Wert von mehreren Tausend Euro vor wenigen Wochen abgeholt aber nicht zugestellt. Daraufhin brach der Kontakt zum Subunternehmen ab.

Adendorf - Polizei kontrolliert den Verkehr

Am Nachmittag des 28.07.2025 kontrollierte die Lüneburger Polizei den Straßenverkehr in Adendorf. Dabei wurde das Durchfahrtsverbot im Bardowicker Weg kontrolliert und zwei Verstöße geahndet. Zusätzlich wurden die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen im Scharnebecker Weg vor dem dortigen Kindergarten und in der Dorfstraße bei jeweils erlaubten 30 km/h gemessen. Erfreulicherweise wurde dabei in knapp zwei Stunden nur ein Verstoß mit 44 km/h festgestellt.

Lüneburg - Person dringt in Schuppen ein

Eine derzeit unbekannte Person drang am 28.07.2025 gegen 15:30 Uhr in einen Schuppen in der Dahlenburger Landstraße ein. Aus dem zu einem Partyraum umgebauten Schuppen wurden diverse Flaschen Schnaps sowie ein Schlüsselbund entwendet. Anschließend entfernte sich die Person unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Alarm ausgelöst - E-Scooter zurückgelassen

Ein unbekannter Mann brach am 28.07.2025 gegen 23:30 Uhr gewaltsam ein Fahrradschloss auf, mit welchem ein E-Scooter in der Obere Schrangenstraße gesichert wurde. Anschließend fuhr der Mann auf seinem Fahrrad mitsamt dem E-Scooter los. Nach rund 100 Metern löste der Alarm des E-Scooter aus. Daraufhin wurde der E-Scooter stehen gelassen und die Person flüchtete. Der E-Scooter wurde dem Eigentümer ausgehändigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - PKW kollidiert mit Lichtzeichenanlage

Am 28.07.2025 gegen 12:00 Uhr kollidierte ein PKW Vor dem Neuen Tore, Ecke Jägerstraße, bei einem Abbiegevorgang mit einem auf dem Gehweg stehenden Mast einer Lichtzeichenanlage. Die Fahrerin im Alter von 79 Jahren blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Totalschaden.

Lüneburg - Einbruch in Lebensmittgeschäft

In der Nacht zum 28.07.2025 wurde die Eingangstür eines Lebensmittelgeschäftes in der Schlägerwiete aufgehebelt. Im Inneren wurden Schubladen und Kassen geöffnet sowie durchsucht. Zum Diebesgut gehört nach ersten Erkenntnissen Bargeld mit derzeit unbekanntem Wert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Wohnungstür geöffnet - Bargeld gestohlen

Unbekannte öffneten mit einem bislang ungeklärten Gegenstand eine verschlossene Wohnungstür in der Tarmitzer Straße. Anschließend wurde die gesamte Wohnung durchwühlt. Zum Diebesgut gehört Bargeld im Wert von unter 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lübbow - Polizei kontrolliert alkoholisierten Mann am Steuer

Am 28.07.2025 gegen 22:00 Uhr kontrollierte die Polizei im Rahmen einer stationären Kontrolle in der Salzwedeler Straße einen PKW-Seat. Bei dem 33 Jahre alten Fahrer wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,17 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Uelzen

Wrestedt - Ermittlung wegen Trunkenheit im Verkehr

Die Polizei ermittelt aufgrund einer Trunkenheit im Straßenverkehr. Am 28.07.2025 gegen 16:00 Uhr fuhr eine Frau mit einem VW Passat einen Feldweg auf Höhe des Markerweg entlang. Eine Zeugin wurde auf den PKW aufmerksam und alarmierte die Polizei. Diese konnte die Fahrerin anschließend kontrollieren. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,9 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Uelzen - E-Scooter entwendet

Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis Mitternacht am 27.07.2025 betraten Unbekannte einen ungesicherten Eingangsbereich eines Wohnhauses und begaben sich zu einem Abstellraum. Dort entwendeten sie einen E-Scooter im Wert von etwas über 100 Euro und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell