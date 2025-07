Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei ermittelt nach Stichverletzung im Unterarm ++ Einbruch in Lokal - Tresor aufgesprengt ++ Garage durchsucht - Eigentümer schreitet ein ++ Kinderfahrrad entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - Zwei E-Scooter aus Schuppen entwendet

Zwischen 19:30 Uhr und 20:15 Uhr wurden am 27.07.2025 zwei E-Scooter in der Dorfstraße gestohlen. Die beiden Fahrzeuge im Wert von einigen Hundert Euro befanden sich zum Tatzeitpunkt in einem unverschlossenen Schuppen. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Bar - Bargeld gestohlen

In der Nacht zum 27.07.2025 gegen 01:15 Uhr hebelte ein maskierter Mann die Eingangstür einer Bar in der Straße "Neue Sülze" auf. Abschließend öffnete er im Objekt Schränke und Schubladen. Mit wenigen Hundert Euro entwendetem Bargeld verließ er die Bar. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei ermittelt nach Stichverletzung im Unterarm

Die Polizei ermittelt zu einem Sachverhalt, der sich am 25.07.2025 gegen Nachmittag in der Ilmenaustraße zugetragen haben soll. Dabei wurde ein 38-Jähriger mit einer Stichverletzung am Unterarm festgestellt. Nach seinen Angaben sei er von unbekannten Personen angegangen worden. Der leichtverletzte Mann wurde medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Dieseldiebe machen sich an Fahrzeugen zu schaffen

Am vergangenen Wochenende vom 25.07.2025 bis zum 27.07.2025 öffneten Unbekannte gewaltsam die Dieseltankdeckel von zwei Zugmaschinen. Diese waren auf einem Parkplatz in der Otto-Brenner-Straße abgestellt. Insgesamt wurden aus den beiden Fahrzeugen rund 1000 Liter Diesel entwendet, sodass ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Auffällige Fahrweise - Frau unter Alkoholeinfluss

Am 27.07.2025 wurde der Polizei gegen 15:15 Uhr mitgeteilt, dass auf der Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Lüneburg ein PKW mit Schlangenlinien fuhr. Die Polizei konnte wenig später das Fahrzeug sowie die 65 Jahre alte Fahrerin kontrollieren. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,98 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Lüneburg - Nach Kollision entfernt - Radfahrer verletzt

Am 27.07.2025 gegen 20:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Fahrrad die Bleckeder Landstraße rechtsseitig auf dem Radweg stadtauswärts. Zeitgleich bog ein PKW aus der Georg-Böhm-Straße in die Bleckeder Landstraße ein. Hierbei kam es zu einer Kollision, bei welcher der Radfahrer stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Der PKW-Fahrer setzte nach kurzem Anhalten seine Fahrt fort. Es soll sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen BMW gehandelt haben. In diesem sollen mehrere Personen gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amt Neuhaus - Brand einer Waldfläche

Am 27.07.2025 gegen 12:00 Uhr geriet eine ca. 8 Quadratmeter große Waldfläche direkt an einem Baum in Brand. Das Feuer konnte gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde an der Ausbruchstelle zuvor gegrillt. Die Ermittlungen zu den Brandumständen dauern an.

Lüneburg - Einbruch in Lokal - Tresor aufgesprengt

In der Nacht zum 28.07.2025 wurde in der Altenbrückertorstraße in ein Lokal eingebrochen. Dabei wurde zunächst die Eingangstür ausgehoben und anschließend in einem Büro ein Tresor aufgesprengt. Die Ermittlungen zum Tathergang und Diebesgut dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - Kinderfahrrad entwendet

Am Mittag des 25.07.2025 stellte ein Mädchen ein orangenes Kinderfahrrad im Bereich der Bushaltestelle in der Hahnenberger Straße ab. Mit einem rosafarbenden Kabelschloss sicherte sie das Fahrrad am Haltestellenschild. Als sie gegen 19:30 Uhr das Fahrrad abholen wollte war es verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Garage durchsucht - Eigentümer schreitet ein

Am späten Abend des 27.07.2025 begab sich ein zunächst unbekannter Mann in eine offenstehende Garage in der Neustädter Straße und durchsuchte diese. Der Eigentümer bemerkte dies und sprach den Mann an, welcher sich daraufhin entfernte. Die Polizei konnte den Mann ermitteln. Die Ermittlungen gegen den 50-Jährigen dauern an. Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Uelzen - Sonnenschirmständer in Scheibe geworfen

Am 28.07.2025 gegen 00:15 Uhr wurde ein Sonnenschirmständer in die Scheibe eines Friseursalons in der Bahnhofstraße geworfen. Die Scheibe wurde dadurch stark beschädigt. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnte die Polizei einen verdächtigen 41 Jahre alten Mann kontrollieren. Der Schaden an dem Friseursalon liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell