Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf Bundesstraße ++ 29-Jähriger schubst Mann zu Boden - Gewahrsam ++ Diverse Schockanrufe - Seniorin übergibt mehrere Tausend Euro an unbekannte Frau ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Pedelec aus verschlossener Garage entwendet

Im Zeitraum vom 22.07.2025 bis zum 24.07.2025 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer verschlossenen Garage im Deutsch-Evern-Weg. Dort entwendeten sie ein Pedelec im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus einem Transporter

Unbekannte manipulierten in der Nacht zum 24.07.2025 den Schließkontakt eines Transporters An der Wittenberger Bahn und verschafften sich somit Zugang. Aus dem Fahrzeug wurde unter anderem ein Rucksack, ein Tablet und Werkmaschinen entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei einigen Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Hohnstorf - Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Der Fahrer eines Skoda Octavia im Alter von 31 Jahren beabsichtigte am 24.07.2025 gegen 15:00 Uhr zwischen Artlenburg und Hohnstorf auf die Bundesstraße 209 aufzufahren. Dabei kollidierte er einen von links kommenden, der Bundesstraße folgenden, Opel Adam. Der 31-Jährige sowie die beiden Insassinen im Opel erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Scharnebeck - Ermittlungen wegen Fischwilderei - Mann angelt ohne Erlaubnis

Ohne eine Berechtigung angelte ein 45 Jahre alter Mann am 24.07.2025 gegen 14:45 Uhr an einem Teich im Lübbelau-Park mehrere Fische. Diese wollte er in seinen privaten Teich einsetzen. Ein Strafverfahren wegen Fischwilderei wurde eingeleitet und die Angelutensilien sichergestellt.

Amelinghausen - Seniorin stürzt mit Fahrrad - schwerverletzt

Am 24.07.2025 gegen 16:15 Uhr stürzte eine Seniorin im Röthenweg alleinbeteiligt von ihrem Fahrrad. Dabei zog sie sich eine schwere Kopfverletzung zu und wurde mit einem Hubschrauber in ein Klinikum verbracht.

Neetze - Kollision zwischen zwei PKW - Hoher Sachschaden

Am Morgen des 25.07.2025, gegen 07:15 Uhr, kollidierten zwei PKW auf der Landesstraße 221. Dabei kam ein 59-Jähriger mit einem Mercedes-Sprinter von Lüneburg in Fahrtrichtung Bleckede aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Opel Mokka. Durch den Zusammenstoß geriet der Opel ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der 33 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - 29-Jähriger schubst Mann zu Boden - Platzverweis und Gewahrsam

Ein 29 Jahre alter Mann schubste am 24.07.2025 gegen 15:45 Uhr einen 50-Jährigen in der Wallstraße zu Boden. Der 50-Jährige konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei erteilte dem 29-Jährigen einen Platzverweis und leitete ein Strafverfahren ein. Derselbe Mann trat bereits in den frühen Morgenstunden in Erscheinung als er im alkoholisierten Zustand das Personal des Klinikums in Dannenberg belästigte. In den Abendstunden fiel er erneut mehrfach im Innenstadtbereich durch Pöbelein auf, sodass er in Gewahrsam genommen wurde.

Uelzen

Uelzen - Diverse Schockanrufe - Seniorin übergibt mehrere Tausend Euro an unbekannte Frau

Im Verlaufe des 24.07.2025 registrierte die Uelzener Polizei eine Vielzahl von betrügerischen "Schockanrufen". Daraufhin wurde über den WhatsApp-Kanal vor der Betrugsmasche gewarnt. Viele der kontaktierten Personen beendeten den Kontakt, ohne dass ein Vermögensschaden entstand. Eine Seniorin aus Uelzen wurde durch einen der Anrufe getäuscht. Ihr wurde von einem tödlichen Verkehrsunfall, den eine Person aus ihrem familiären Umfeld verursacht haben soll, berichtet. Anschließend wurde sie aufgefordert mehrere Tausend Euro zu bezahlen, damit die Angehörige nicht in ein Gefängnis komme. Die aufgewühlte Seniorin übergab daraufhin einer unbekannten weiblichen Person einen Betrag im fünfstelligen Bereich. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei Tipps:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)!

- Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein!

- Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen!

- Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden!

- Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren!

- Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen!

- Sprechen Sie mit ihren Freunden und Angehörigen über diese Betrugsmaschen!

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Männer erneut beim Diebstahl beobachtet

Am 24.07.2025 gegen 12:45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Bergstraße wie zwei Männer nur einen Teil der Ware an einer Selbstbedienungskasse scannten und anschließend den Supermarkt verließen. Er sprach die beiden Männer im Alter von 34 und 50 Jahren an. Einer der Männer wurde aufgrund eines vorherigen Diebstahls im selben Supermarkt am 17.07.2025 wiedererkannt und erhielten ein Hausverbot.

Bienenbüttel - Einbruch in Fischerhütte

Im Zeitraum vom 23.07.2025 bis zum 24.07.2025 wurde die Eingangstür sowie eine Fensterscheibe einer Fischerhütte in der Straße "Zur Wasch" in Bienenbüttel beschädigt. Durch die beschädigte Scheibe wurde aus der Hütte eine Taschenlampe gestohlen. Vor Ort konnte die Polizei Fischköder sowie Kescher feststellen, die möglicherweise von den Tätern stammen. Die Schadenshöhe liegt bei einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

