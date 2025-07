Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Arbeiten unvollständig ausgeführt - Polizei ermittelt wegen Betruges ++ Alkoholisierter Mann verunfallt und leistet Widerstand - Gewahrsam ++ Mit Drogen und Pfefferspray unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Streitigkeiten führen zu Rangelei

Am 22.07.2025 gerieten gegen 18:00 Uhr zwei Männer im Kurpark in einen verbalen Streit. Dieser mündete in einer Rangelei, bei welcher einer der Männer verletzt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Lüneburg - Fahrraddiebstahl - Täter lässt bereits entwendetes Fahrrad zurück

Im Verlaufe des Nachmittags wurde am 22.07.2025 ein Herrenrad aus einer unverschlossenen Garage im Ostlandring gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen hinterließ der Täter ein ebenfalls zuvor entwendetes Fahrrad vor Ort. Die Polizei stellte dieses sicher und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl eines E-Scooters

Im Verlaufe des 22.07.2025 wurde auf dem Parkplatz eines Museums in der Willy-Brandt-Straße ein E-Scooter im Wert von wenigen Hundert Euro entwendet. Dieser war zum Tatzeitpunkt mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Garage und PKW

Unbekannte betraten am Vormittag des 22.07.2025 eine unverschlossene Garage in der Schützenstraße. Dort entwendeten sie diverses Werkzeug und gelangten anschließend in einen unverschlossen PKW, in welchem sie Münzgeld fanden und ebenfalls entwendeten. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Arbeiten unvollständig ausgeführt - Polizei ermittelt wegen Betruges

Am 17.07.2025 wurde einem Mann an seiner Haustür Arbeiten an der Dachrinne seines Hauses in der Hermann-Löns-Straße angeboten. Die insgesamt fünf anwesenden Handwerker beeinflussten den Mann, sodass dieser einen handschriftlichen Vertrag unterschrieb und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro übergab. Die Arbeiten an der Dachrinne wurden anschließend unvollständig und nicht zufriedenstellend ausgeführt. Die Polizei ermittelt aufgrund des Betrugsverdachtes und gibt folgende Tipps:

- Machen Sie keine Haustür/Gartenpfortengeschäfte

- Lassen Sie sich ein genaues schriftliches Angebot gebeten

- Holen Sie sich Vergleichsangebote

- Leisten Sie niemals Vorkasse vor Ort oder legen Geld für Materialien aus

- Notieren Sie sich die Personalien des Anbieters und des mitgeführten Kraftfahrtzeuges

Bei Auftreten entsprechender dubioser Arbeiter wenden Sie sich gerne an die Polizei - im Notfall unter der 110. Weitere Infos sind der Pressemitteilung vom 08.05.2025 zu entnehmen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Mann entwendet Verkehrszeichen

In der Nacht zum 22.07.2025 entwendete ein Mann in der Lüneburger Straße ein Verkehrszeichen (Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h). Die Polizei konnte den 20-jährigen Mann ermitteln, welcher das Verkehrszeichen aushändigte. Zu einer Gefährdungslage für den Straßenverkehr ist es durch den Diebstahl nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Clenze - Alkoholisierter Mann verunfallt und leistet Widerstand - Gewahrsam

Ein 40 Jahre alter Mann befuhr mit einem PKW-Mercedes am 22.07.2025 gegen 12:30 Uhr die Dorfstraße in Gistenbeck in Fahrtrichtung Jiggel. Am Ortsausgang kam er in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er erlitt leichte Verletzungen. Bei Eintreffen der Polizei erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol sowie weiterer berauschender Substanzen stand. Bei der Blutentnahme in einem Klinikum leistete er Widerstand gegen die Maßnahme der Polizei. Zusätzlich kam er einem Platzverweis nicht nach, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Wenige Stunden nachdem er entlassen wurde, hielt er sich erneut nicht an einen ausgesprochenen Platzverweis und wurde wieder dem Gewahrsamsbereich zugeführt.

Uelzen

Uelzen - Mit Drogen und Pfefferspray unterwegs - Polizei kontrolliert Frau am Bahnhof

Auf dem Bahnhofsvorplatz (St.-Viti-Straße) kontrollierte die Polizei am 22.07.2025 gegen 11:30 Uhr eine 55 Jahre alte Frau. Dabei wurden in ihrer Umhängetasche diverse Beutel mit Kokain sowie ein Pfefferspray aufgefunden. Zusätzlich wurde Bargeld in Höhe von einigen Hundert Euro und ihr Handy sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Uelzen - Mit über 150 km/h auf der Bundesstraße 4

Die Uelzener Polizei kontrollierte am Vormittag des 22.07.2025 die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen an der Bundesstraße 4, Höhe Hoystorfer Berg. Dabei wurden in rund einer Stunde acht Verstöße geahndet. Das schnellste Fahrzeug wurde bei erlaubten 100 km/h mit 151 km/h gemessen. Den 19-jährigen Fahrer erwartet ein entsprechendes Verfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell