FW Stuttgart: Brand auf einem Flachdach - Starke Rauchentwicklung von einem Dach gemeldet - Baumaterialien in Brand geraten - Keine Verletzten Personen

Stuttgart (ots) - - Industriemaschine steht in Vollbrand - Übergreifen auf weitere Gebäudeteile in letzter Minute verhindert - Keine verletzen Personen Am frühen Montagmorgen löste gegen 06:15 Uhr die automatische Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes in der Wernerstraße in Stuttgart-Feuerbach aus. Bereits vier Minuten nach der Alarmierung traf der alarmierte ...

mehr