Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand einer Industriemaschine in Stuttgart-Feuerbach

Stuttgart (ots)

- Industriemaschine steht in Vollbrand

- Übergreifen auf weitere Gebäudeteile in letzter Minute verhindert

- Keine verletzen Personen

Am frühen Montagmorgen löste gegen 06:15 Uhr die automatische Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes in der Wernerstraße in Stuttgart-Feuerbach aus. Bereits vier Minuten nach der Alarmierung traf der alarmierte Löschzug der Berufsfeuerwehr vor Ort ein und meldete eine starke Rauchentwicklung aus einer Produktionshalle. Die im Gebäude befindlichen Mitarbeiter des Unternehmens hatten das Gebäude bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vorbildlich verlassen und wiesen die Einsatzkräfte ein. Es gab kam zu keinen verletzten Personen.

Zwei Atemschutztrupps konnten die in Vollbrand stehende Maschine löschen und somit in letzter Minute einen Brandüberschlag auf weitere Gebäudeteile verhindern. Zwei Fertigungshallen des Industriebetriebes waren verraucht. Zur Entrauchung kam ein Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) zum Einsatz. Auf dem kettenbetriebenen und ferngesteuerten Fahrgestell ist ein Großlüfter montiert, welcher den Brandrauch aus dem Gebäude drückte.

Der Feuerwehreinsatz konnte gegen 08:30 Uhr beendet und die Einsatzstelle an die Unternehmensverantwortlichen übergeben werden. Im Einsatz waren rund 50 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr:

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen-Logistik, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Lüftung

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdient

Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Stammheim: Löschfahrzeug

Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen-Messtechnik

Rettungsdienst: Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell