Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Fund einer Weltkriegsbombe im Stadtteil Bad-Cannstatt

Stuttgart (ots)

- 500 kg Weltkriegsbombe bei Baggerarbeiten gefunden - Evakuierung des Sicherheitsbereichs veranlasst - Notunterkunft in der Carl-Benz-Schule, Weckherlinstraße 8

Am Donnerstagmittag gegen 13:00 Uhr wurde bei Baggerarbeiten im Stadtbezirk Bad Cannstatt, auf einer Baustelle im Bereich Birkenäcker, eine nicht explodierte Weltkriegsbombe entdeckt. Die Bergung und Entschärfung des zirka 500 Kilo schweren Sprengkörpers muss aus Sicherheitsgründen schnellstmöglich erfolgen. Hierfür ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg vor Ort.

Um Gefährdungen für die Bevölkerung zu vermeiden, hat das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Stuttgart eine Sperrzone eingerichtet. Diese wurde in einem Sicherheitsradius von ca. 500 Metern um die Fundstelle in der Wetzlarer Straße festgelegt. Der Städtische Vollzugsdienst unterstützt die Polizei bei der Evakuierung des Sperrbereichs. Dieser umfasst sowohl ein Wohngebiet, ein Gewerbegebiet und ein Erholungsgebiet mit insgesamt knapp 6.000 Personen.

Mit der Evakuierung wurde um 16.30 Uhr begonnen. Die Entschärfung startet, sobald die Evakuierung abgeschlossen ist. Die Sperrzone bleibt so lange bestehen, bis der Blindgänger schadlos gemacht wurde. Evakuierte Personen, die in dieser Zeit eine Unterkunft außerhalb der Sperrzone benötigen, kommen in der Sporthalle der Carl-Benz-Schule auf dem Hallschlag, Weckherlinstraße 8, unter. Dort werden sie durch Kräfte des Katastrophenschutzes betreut und versorgt.

Mehrere Personen mit körperlichen Einschränkungen wurden durch Kräfte des Katastrophenschutzes in die Betreuungsstelle begleitet. Mit Stand 19:00 Uhr befanden sich in der Notunterkunft bereits über 150 betroffene Menschen. Sofern ärztliche Hilfe erforderlich ist, bietet das Robert-Bosch-Krankenhaus eine medizinische Versorgung an.

Für Bürgeranfragen steht eine Hotline beim Amt für öffentliche Ordnung unter Tel. (0711) 216-91911 oder (0711) 216-91925 bereit. Personen, welche auf Grund körperlicher Einschränkungen nicht selbständig die Sperrzone verlassen können, können sich unter (0711) 216-77103 melden.

Im Umkreis der Einsatzstelle sind mehrere Straßen gesperrt und nur noch für Einsatzkräfte und zur Evakuierung zugänglich. Die Stadtbahnlinie U12 fährt zunächst weiter, bis die Evakuierung abgeschlossen ist und die Entschärfung beginnen soll.

Die Informationen über den aktuellen Stand finden sich unter https://feuerwehr.stuttgart.de/ und auf den Social Media-Kanälen der Feuerwehr und der Stadt Stuttgart.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Führungsstab der Branddirektion

Direktionsdienst

Leitungsdienst Sonderlage

Pressesprecher

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Degerloch-Hoffeld: Führungsunterstützung

Abteilung Logistik: Gerätewagen

Diverse Abteilungen: Mannschaftstransportwagen

Rettungsdienst

Leitender Notarzt

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Einsatzeinheiten des Deutschen-Roten-Kreuzes

Einsatzeinheiten des Malteser-Hilfsdienstes

Einsatzeinheiten der DLRG

Einsatzeinheiten der Johanniter-Unfall-Hilfe

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell