Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brennende Maschine in Firmengebäude

Stuttgart (ots)

- Brand einer Maschine mit starker Rauchentwicklung

- Vier Personen an den Rettungsdienst übergeben

Mitarbeiter einer metallverarbeitenden Firma in Stuttgart-Vaihingen meldeten am späten Mittwochabend gegen 23:10 Uhr eine brennende Maschine mit starker Rauchentwicklung in einem Firmengebäude. Ein Mitarbeiter konnte noch gefahrlos den Evakuierungsalarm auslösen, wodurch bei Eintreffen der Feuerwehr alle Personen das Gebäude verlassen hatten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Feuer über die Absauganlage in der Industriehalle ausgebreitet. Durch sofortige Löschmaßnahmen mit zwei Löschrohren und später einem ergänzenden Schaumrohr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Vier Personen welche Rauchgas eingeatmet hatten wurden an den Rettungsdienst übergeben.

Mittels drei Lüftern belüfteten Einsatzkräfte der Feuerwehr das Gebäude und kontrollierten den Brandbereich mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschfahrzeug

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen Hygiene, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz und Lüftung

Feuer- und Rettungswache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr Stuttgart, Abteilung Vaihingen: Löschzug

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug, drei Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell