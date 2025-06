Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Geschäftshaus

Stuttgart (ots)

- Starke Rauchentwicklung nach Explosionsgeräusch - Brand in Lagerraum zügig abgelöscht - Aufwendige Entrauchung mit Spezialgerät notwendig

Am Sonntagabend meldeten mehrere Anrufer gegen ca. 20:45 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Geschäftshaus im Bereich der Schulstraße in Stuttgart-Mitte. Weitere Anrufer vernahmen zuvor ein Explosionsgeräusch. Die Integrierte Leitstelle alarmierte daraufhin den zuständigen Löschzug der Feuerwache 1.

Beim Eintreffen bestätigte sich die starke Rauchentwicklung aus einem Restaurant, welches derzeit aber renoviert wird. Durch die Einsatzkräfte wurde die Brandbekämpfung mit einem Löschrohr vorgenommen und der Einsatzleiter forderte weitere Einheiten zur Einsatzstelle nach.

Das Feuer in einem Lagerraum konnte nach dem Auffinden zügig gelöscht werden. Die Entrauchung nahm etwas Zeit in Anspruch, da hierfür ein spezielles Entlüftungsgerät an der Einsatzstelle erforderlich war. Abschließend wurde die Einsatzstelle nochmals kontrolliert. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug

Feuerwache 2: Hilfeleistungslöschfahrzeug, Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Lüftung

Rettungsdienst

Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell