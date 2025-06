FW Stuttgart: Abschlussmeldung: Ausgedehnter Dachstuhlbrand in Wohn- und Geschäftsgebäude

Stuttgart (ots) - - Treppenräume komplett verrauch - Rettung von Bewohnern über Drehleiter und mittels Fluchthaube - Über 40 Personen durch den Rettungsdienst gesichtet Kurz vor Mitternacht vom 17. auf den 18.6.2025 gingen in der Integrierten Leitstelle Stuttgart mehrere Anrufe über ein Feuer in einem Hochhaus in der Bottroper Straße in Bad Cannstatt ein. Schnell wurde das Alarmstichwort erhöht, so dass drei ...

