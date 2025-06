Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wohnungsbrand im Hochhaus

Stuttgart (ots)

- Treppenräume komplett verrauch - Rettung von Bewohnern über Drehleiter und mittels Fluchthaube - Über 40 Personen durch den Rettungsdienst gesichtet

Kurz vor Mitternacht vom 17. auf den 18.6.2025 gingen in der Integrierten Leitstelle Stuttgart mehrere Anrufe über ein Feuer in einem Hochhaus in der Bottroper Straße in Bad Cannstatt ein. Schnell wurde das Alarmstichwort erhöht, so dass drei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und ein Löschzug der Abteilung Münster, sowie mehrere Sonderfahrzeuge zu dem Objekt unterwegs waren.

Durch die Feuerwehr wurden zwei Rohre zur Brandbekämpfung vorgenommen und zeitgleich je zwei Personen über die Drehleiter und mit Brandfluchthauben über den Treppenraum gerettet. Nachdem das Feuer gelöscht war und der Brandrauch mittels Hochleistungslüftern aus dem Treppenraum entfernt werden konnte, wurden im weiteren Verlauf alle Wohnungen kontrolliert und die Bewohner dem Rettungsdienst vorgestellt. Auf Grund der Menge an Wohnungen und Bewohnern zogen sich diese Maßnahmen bis tief in die Nacht. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Bewohner wieder in Ihre Wohnungen zurück, nur die Brandwohnung ist unbewohnbar.

Insgesamt wurden über 40 Personen durch den Rettungsdienst gesichtet, vier Personen wurden zur weiteren Behandlung in Stuttgarter Kliniken transportiert. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte bis ca. 02:45 Uhr im Einsatz. Gegen 5:00 Uhr fand nochmals eine Brandnachschau statt.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung

Feuerwache 2: Gerätewagen Hygiene, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter-Atemschutz, Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst, Einsatzleitwagen 2

Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-/Messtechnik

Feuerwache 5: Großraumrettungswagen

Verwaltungsstandort Ulmerstr: Hintergrunddienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Münster: Löschzug

Wachbesetzung: Abteilungen Untertürkheim, Wangen, Weilimdorf, Stammheim

Rettungsdienst

1x Rettungsdienstleitung, 1x Leitendernotarzt, 2x Notarzteinsatzfahrzeug, 1x Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 5x Rettungswagen, 1x Schnelleinsatzgruppe, 1x Einsatzleitwagen 2, 3x Krankentransportwagen

