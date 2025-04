POL-EL: Uelsen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ringe (ots) - In der Nacht zu Sonntag, zwischen 0 und 1 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Emlichheimer Straße in Ringe. Dort entwendeten sie aus vier Lkw mehrere Liter Diesel. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 / 92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

