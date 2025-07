Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Richtfest an der Interims-Feuerwache 1

Stuttgart (ots)

- Interimsstandort der Feuerwache 1 entsteht unter der Paulinenbrücke

- Fertigstellung des Rohbaus als wichtiger Meilenstein des Bauprojekts

- Abschluss der Baumaßnahme für Anfang 2026 geplant

Die Feuerwache 1, am südlichen Rand der Stuttgarter Altstadt gelegen, ist die älteste Wache der Stuttgarter Berufsfeuerwehr. Um einen Neubau am jetzigen Standort zu realisieren, welcher den Anforderungen der Zukunft gerecht wird, und moderne Arbeitsbedingungen schafft, entsteht bis Anfang 2026 unter der Paulinenbrücke auf einer Fläche von rund 1.500 m² die neue Interims-Feuerwache. Diese beheimatet bis zur Fertigstellung des Neubaus in der Katharinenstraße den Löschzug der Feuerwache 1. Der Baubeginn der neuen Feuerwache 1 ist für das Jahr 2026 geplant.

Nach intensiver Planung zwischen den beteiligten Ämtern und Unternehmen, konnte mit der baulichen Umsetzung des Projekts Ende 2024 begonnen werden. Mit der Fertigstellung des Rohbaus hat die Baumaßnahme im Juli 2025 nun ihren ersten großen Meilenstein erreicht. Zu diesem Anlass fand im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern der am Bau beteiligten Ämter, Planer und Handwerker am 16. Juli 2025 das Richtfest als Fest der Handwerker für die Interims-Feuerwache 1 statt.

Amtsleiter und Feuerwehrkommandant, Dr. Georg Belge, unterstrich in seiner Ansprache an die geladenen Gäste die Bedeutung des Interimsstandorts und den dadurch möglichen Neubau der Feuerwache 1: "Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, welche dieses Bauprojekt ermöglicht haben. Ich bin sehr froh, dass für das Interimsgebäude in der dicht bebauten Innenstadt ein Platz gefunden werden konnte. Denn die Interims-Feuerwache 1 ist elementar wichtig, um auch während des Neubaus der Feuerwache 1 an der Katharinenstraße den Schutz der Bürgerinnen und Bürger im südlichen Innenstadtbereich sicherstellen zu können.

Der Amtsleiter des Hochbauamts, Peter Holzer, betonte während der kleinen Feierstunde die Besonderheit der planerischen Aufgabe für dieses Projekt: "Die Planung einer Interimsfeuerwache unter einem Verkehrsbauwerk in der Innenstadt war für das Hochbauamt eine spannende und interessante Herausforderung. Die Lösung ist ein Beispiel dafür, wie "Restflächen" in der dichtbebauten Innenstadt so genutzt werden können, dass langfristig ein städtebaulicher Mehrwert am Standort erreicht werden kann."

Für den Interimsbau ist auch nach der Fertigstellung der neuen Feuerwache 1 eine weitere Nutzung durch die Stadt Stuttgart geplant.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell