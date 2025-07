Feuerwehr Stuttgart

Neubau in Stuttgart-Münster beschlossen

Stuttgart (ots)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 17. Juli, dem Neubau eines Feuerwehrhauses in der Austraße 201 in Münster zugestimmt. Die voraussichtlichen Kosten für das geplante Holzhybridgebäude samt seiner fortschrittlichen Ausstattung liegen bei rund 14,1 Millionen Euro. Nachdem nun der Baubeschluss gefasst ist, können die Arbeiten im Laufe des Jahres beginnen. Läuft alles nach Plan, kann das neue Gebäude im Dezember 2027 an die Branddirektion übergeben werden.

Mit dem neuen Bau zieht die Abteilung Münster der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart vom Ortskern um in das Dreieck zwischen der Austraße, der Löwentorstraße und der Notzufahrt zur Trasse der Stadtbahnlinie U12. Damit ist das künftige Haus taktisch hervorragend an die Einsatzgebiete der Feuerwehr angeschlossen. Das größere Feuerwehrhaus bietet neben einer modernen Fahrzeughalle sowie neuen Stellplätzen mit ausreichenden und den Arbeitsstättenrichtlinien konformen Bewegungsflächen auch zeitgemäße Schulungs- und Aufenthaltsräume, Sanitärbereiche sowie den aktuellen Anforderungen entsprechende Möglichkeiten der im Feuerwehrjargon so bezeichneten Schwarz-Weiß-Trennung an: also der räumlichen und organisatorischen Aufteilung in Bereiche, in denen kontaminierte Einsatzkleidung und Ausrüstung getrennt von persönlicher Kleidung, den Aufenthaltsräumen und der Verwaltung gelagert wird mit dem Ziel, Verunreinigungen zu vermeiden.

Amtsleiter und Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge sagte: "Der Neubau ist ein elementarer Schritt, um die Sicherheit im Stadtbezirk Münster weiterhin auf hohem Niveau sicherzustellen. Zeitgleich ist es ein wichtiges Signal für die Wertschätzung des Ehrenamts der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart. Denn mit dem neuen Feuerwehrhaus erhalten die rund 45 ehrenamtlichen Einsatzkräfte und 20 Angehörigen der Jugendfeuerwehr nach vielen Jahren improvisierter Verhältnisse eine zeitgemäße Arbeitsgrundlage. Ich danke allen beteiligten Ämtern der Stadtverwaltung und den politischen Entscheidungsträgern für diesen wichtigen Neubaubeschluss."

Tobias Merz, Abteilungskommandant der Abteilung Münster, ergänzte: "Wir freuen uns sehr über den Neubaubeschluss und die Wertschätzung unseres Ehrenamts. Rund um die Uhr stehen wir für Einsätze im Stadtteil Münster und darüber hinaus bereit. Neben den über 100 Einsätzen im Jahr leisten wir eine Vielzahl an Übungsstunden, um stets auf dem aktuellen Stand zu sein und damit den Bürgerinnen und Bürgern bei Tag und Nacht helfen zu können. Durch den Neubau eröffnen sich auch eine Vielzahl an Möglichkeiten in der Jugendarbeit."

Das derzeitige Gebäude mit Fahrzeughalle und Sozialtrakt in der Nagoldstraße wurde 1927 errichtet. Es befindet sich in einem baulich desolaten Zustand und wird heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht. Ein Neubau an gleicher Stelle ist nicht möglich. Zumal das Grundstück für die Erweiterung der Elise-König-Schule benötigt wird.

