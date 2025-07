Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei warnt vor angeblichen Schenkungen von Küchengeräten ++ Einbruch in Werkstatt ++ Segelboot missachtete Vorschriften (Landkreis Harburg) ++ Schloss aufgeflext - Täter wird erkannt ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Harburg, Rönne - Segelboot missachtete Vorschriften

Die Mitarbeitenden des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, die an der Baustelle in Rönne am Elbe-Wehr mit Instandsetzungsarbeiten beschäftigt waren, lösten am Morgen des 24.07.2025 Alarm aus. Ein Segelboot war trotz Sperrbetonnung und Warnschildern bis 200 m vor die geöffneten Wehrsegmente gefahren. Einige Meter weiter wäre es dem Sog des nahen Wehres mutmaßlich nicht mehr entkommen. Bei der späteren Kontrolle des Bootes durch die Wasserschutzpolizei aus Scharnebeck wurde kein Alkohol festgestellt. Die Aussagen des 73-jährigen Skippers ließen auf fehlende Ortskenntnisse schließen. Er hatte mit seinem Boot vor ca. 20 Jahren letztmalig die Elbe befahren und wähnte sich bereits beim Abzweig der Süderelbe in Hamburg. Da er die Verkehrsvorschrift missachtete, erwartet den Mann nun ein Bußgeldverfahren.

Lüneburg

Lüneburg - Polizei warnt vor angeblichen Schenkungen von Küchengeräten - diverse Anzeigen in den vergangenen Tagen eingegangen

Bei der Polizei Lüneburg sind in den vergangenen Tagen diverse Betrugssachverhalte mit demselben Hintergrund eingegangen. Dabei wurden in Chatgruppen in sozialen Medien zumeist hochwertige Küchengeräte kostenlos angeboten. Lediglich die Versandkosten sollten gezahlt werden. Nachdem die Geschädigten den Betrag für den Versand über PayPal bezahlten, wurde keine Ware gesendet. Die Schadenssummen liegen dabei zumeist im niedrigen zweistelligen Bereich. Aufgrund der Vielzahl an eingegangenen Sachverhalten sensibilisiert die Polizei nun: "Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen unbekannte Personen hochwertige Gegenstände zu niedrigen Preisen oder sogar kostenlos anbieten." Die Ermittlungen zu den genannten Sachverhalten wurden vom Zentralen Kriminaldienst der Polizei Lüneburg übernommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Unbekannte stehlen Rasentrimmer und Ladestationen

Im Verlaufe des 22.07.2025 begaben sich derzeit Unbekannte in eine unverschlossene Garage in der Gartenstraße. Dort entnahmen sie Gegenstände aus einer Gefrierkühltruhe und stellten ein Fahrrad vor der Garage ab. Zusätzlich wurde ein Rasentrimmer sowie zwei Ladestationen im Wert von etwas über 100 Euro entwendet. Die restlichen Gegenstände verblieben vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Adendorf - Einbruch in Schuppen

Im Zeitraum vom 20.07.2025 bis zum 22.07.2025 wurde gewaltsam eine verschlossene Schuppentür Im Suren Winkel aufgerissen. Anschließend entwendeten Unbekannte dort einen Schlüssel und öffneten mit diesem einen weiteren Schuppen. Daraus entwendeten sie Werkzeuge und ein Fahrrad im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Barum - Brand von Heuballen - Landwirt verhindert Ausweitung

Am 23.07.2025 gegen 18:00 Uhr gerieten in einer Scheune in Barum diverse Heuballen in Brand. Durch das zeitnahe Eingreifen des Landwirts wurde eine Brandausweitung verhindert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüneburg - Schloss aufgeflext - Täter wird erkannt

Am 23.07.2025 gegen 16:15 Uhr zerstörte ein zunächst unbekannter Mann das Kettenschloss eines Herrenrades auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Willy-Brandt-Straße mit einer Akku-Flex. Dabei wurde er von dem Eigentümer sowie weiteren Personen beobachtet. Der Mann entfernte sich, kam allerdings bei Eintreffen der Polizei ohne Fahrrad zum Tatort zurück. Die Polizei konnte bei dem 52 Jahre alten Mann die Akku-Flex auffinden und sicherstellen. Zusätzlich stellte die Polizei fest, dass der Mann mit 1,73 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch am Nachmittag

Am Nachmittag des 23.07.2025 drangen derzeit Unbekannte in eine Wohnung Vor dem Neuen Tore ein. Dort entwendeten sie einige Hundert Euro Bargeld aus einer Spardose. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung

Die Uelzener Polizei ermittelt aufgrund einer räuberischen Erpressung am 22.07.2025. Nach Angaben eines Jungen im Alter von 12 Jahren sei dieser gegen 20:00 Uhr in der Goethestraße von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Der Mann habe ihm aufgefordert zehn Euro herauszugeben und den Jungen ansonsten zu schlagen. Nach der Übergabe von den geforderten zehn Euro entfernte sich der Mann. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Der Mann soll rund zwei Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug dunkle Kleidung, eine Sonnenbrille sowie eine Cap. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Auffahrunfall - 56-Jähriger leichtverletzt

Am 23.07.2025 gegen 09:30 Uhr kam es auf der Demminer Allee in Fahrtrichtung Göhrdestraße zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKW an einer roten Lichtsignalanlage. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 56 Jahre alte Fahrer des aufgefahrenen Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen - Auseinandersetzung auf dem Hammersteinparkplatz

Am 24.07.2025 gegen 00:15 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern im Alter von 19 und 23 Jahren. Dabei schlug der 23-Jährige mit der flachen Hand auf die Wange des 19-Jährigen, welcher leichte Verletzungen erlitt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Uelzen OT. Oldenstadt - Einbruch in Werkstatt - Ermittlungen zum Diebesgut dauern an

In der Nacht zum 24.07.2025 hebelten unbekannte Personen die Eingangstüren zu den Büroräumen einer Werkstatt in der Domänenstraße auf. In den Büroräumen wurden einige Schränke geöffnet. Anschließend flüchteten die Personen unerkannt. Die Ermittlungen zu dem Diebesgut dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

