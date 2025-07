Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++ Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg Lüchow-Dbg. Uelzen vom 25.07. - 27.07.2025 +++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Taschendiebstähle während des Einkaufens Aktuell kommt es in Supermärkten wieder vermehrt zu Diebstahlstaten während des Einkaufens. Dabei nutzen die Täter einen Moment, in dem die Handtasche oder der Rucksack der Geschädigten unbeobachtet im Einkaufswagen verbleibt und entnehmen Wertsachen oder gar die ganze Tasche. Die Polizei mahnt daher, persönliche Gegenstände nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückzulassen, sondern unmittelbar am Körper zu führen.

Lüneburg - Streit zwischen Partnern eskaliert Auf dem Gelände der Polizei Lüneburg kommt es in der Nacht auf Samstag zunächst zu einem Streit um ein Smartphone. Als der 21-Jährige seiner 19-jährigen Partnerin das Mobiltelefon gewaltsam entreißt, wehrt sich diese körperlich gegen die Wegnahme und verletzt ihren Partner leicht im Gesicht. Ihm wird ein Platzverweis für die Wohnanschrift seiner Partnerin ausgesprochen. Im Anschluss lässt sich der 21-Jährige mit einem Taxi, das er nicht zahlen kann, zu seiner eigenen Wohnung fahren. Gegen beide Personen werden Strafverfahren eingeleitet.

Brietlingen - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad Am Samstagnachmittag gegen ca. 15:25 Uhr kommt es in Brietlingen im Kreuzungsbereich der B209/ Scharnebecker Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad. Der 18-jährige Krad-Fahrer kollidiert mit dem entgegen kommenden Pkw und wird dabei voraussichtlich schwer verletzt. Er wird unverzüglich durch Rettungskräfte ins Klinikum verbracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Lüneburg zu melden (Tel.-Nr. 04131-6072215).

Lüneburg - Verkehrszeichen mit Graffiti beschmiert Am Samstagabend gegen 22 Uhr beschmiert ein 21-jähriger Lüneburger diverse Verkehrszeichen in der Salzstraße am Wasser mit Permanentmarker. Durch die Polizeibeamten kann die Person kontrolliert werden, welche sich einsichtig zeigt. Die Erkennbarkeit der Verkehrszeichen wurde durch die Schmiererei nicht beeinträchtigt.

Lüneburg - Ein Ruhestörer nächtigt in der Gewahrsamszelle Da ein 38-jähriger Scharnebecker am Samstagabend durch lautes und aggressives Verhalten Personen belästigt, wird diesem ein Platzverweis für den Bereich um den Stint ausgesprochen. Zwei Stunden später hält sich der Verursacher erneut an der Örtlichkeit auf und muss daher die restliche Nacht in der polizeilichen Gewahrsamszelle verbringen.

Lüneburg - Raub aus Wohnung

Sonntagnacht gegen 03:15 Uhr erhält ein Bewohner einer Erdgeschosswohnung im Stadtteil Kaltenmoor ungebetenen Besuch. Eine männliche Person verschafft sich durch die offenstehende Terrassentür Zutritt zur Wohnung. Die Person nimmt eine Geldkassette inklusive Bargeld sowie eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten an sich und verlässt die Wohnung in nicht bekannte Richtung. Im unmittelbaren Nahbereich wird durch die Polizei ein 28-jähriger Lüneburger mit zutreffender Beschreibung kontrolliert. Er ist im Besitz einer großen Summe Bargeld. Ob hier eine Tatbeteiligung vorliegt, werden Ermittlungen ergeben.

Uelzen

Fr., 25.07.2025, 16:00 Uhr, Uelzen

Zum Diebstahl eines Portemonnaies kommt es am Freitagnachmittag im Innenstadtbereich von Uelzen. Die 90-jährige Geschädigte sitzt auf einer Bank in der Gudesstraße, als sie von zwei weiblichen bisher unbekannten Täterinnen angesprochen wird. Während sie von einer der Täterinnen in ein Gespräch verwickelt wird, greift die zweite Täterin zu dem auf der Bank abgelegten Portemonnaie der Geschädigten und nimmt es unbemerkt an sich. Zusammen mit dem Portemonnaie werden auch 50EUR und Ausweisdokumente entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Uelzen unter der Telefonnummer 0581-9300.

Sa., 26.07.2025, 00:25 Uhr, Uelzen

In der Straße Am Platz im Ortsteil Oldenstadt führt ein 27-jähriger, polizeibekannter Mann aus Wrestedt seinen PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle kann weiterhin festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,74 Promille. Der Mann muss sich nun in einem eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren für seine Fahrt verantworten.

Sa., 26.07.2025, 01:05 Uhr, Bad Bevensen In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt ein 21-jähriger Mann aus Bad Bevensen mit seinem PKW in der Heidestraße von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Gartenzaun. Hierbei wird der Mann leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme können die eingesetzten Beamten Hinweise auf den Konsum von Alkohol, Medikamenten und Cannabis erlangen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,78 Promille. Eine Blutentnahme wird durchgeführt. Der Mann muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

25.07.2025, 20:15 Uhr bis 26.07.2025, 14:20 Uhr, Uelzen Die Geschädigte stellt ihren Pkw am 25.07.25, um 20:15 Uhr, ordnungsgemäß in der Kuhlaustraße ab. Als sie am nächsten Tag, gegen 14:20 Uhr, zu ihrem Pkw zurückkehrt, stellt sie Beschädigungen an Heck und Fahrerseite fest. Die Beschädigungen weisen darauf hin, dass das Fahrzeug durch die unbekannte Täterschaft mutwillig zerkratzt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Uelzen unter der Telefonnummer 0581-9300.

27.07.2025, 03:41 Uhr, Ebstorf

Am 27.07.2025, um 03:41 Uhr, wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein Pkw in der Straße Brüggerfeld in Ebstorf kontrolliert. Bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer wird im Rahmen der Kontrolle festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht. Eine Messung ergibt einen Atemalkoholwert von 0,84 Promille. Der Betroffene wird für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizei Uelzen verbracht, die Weiterfahrt wird ihm anschließend untersagt.

Lüchow-Dannenberg

Mähdrescher gerät während Erntearbeiten in Brand - Brandursache unklar Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Mähdrescher während Erntearbeiten im Bereich Granstedt in Brand. Der Brand wurde durch den Geschädigten selbst bemerkt, nachdem es zu einer starken Rauchentwicklung und offenen Flammen im Bereich des Strohhäckslers kam. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich Stroh im Häcksler verfing und dadurch eine erhebliche Hitzeentwicklung entstand. Die Feuerwehr war bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Reifen an Funkstreifenwagen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise In der Nacht zu Sonntag, im Zeitraum zwischen 00:15 Uhr und 01:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen vor der Polizeistation Dannenberg abgestellten Funkstreifenwagen. Dabei wurden alle vier Reifen des Einsatzfahrzeugs mutmaßlich mit einem Messer zerstochen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Pedelec aus Garage entwendet - Täter flüchtig Am Sonntagmorgen gegen 00:50 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das Pedelec einer Geschädigten aus einer unverschlossenen Garage in Dannenberg. Das Fahrrad konnte später im Bereich zwischen Pisselberg und Nienwedel durch die eingesetzten Polizeibeamten aufgefunden werden. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

