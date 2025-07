Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Ruhestörung Strafanzeige kassiert

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Ruhestörung waren am Sonntagnachmittag Polizeibeamte am Vogelwoog unterwegs. Dort trafen sie die beiden mutmaßlichen Unruhestifter an und kontrollierten sie. Bei dem Duo fanden die Ordnungshüter verschiedene Betäubungsmittel und stellten die Drogen sicher. Die 29- und 56-jährigen Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

