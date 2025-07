Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollerfahrer flüchtet und versteckt sich

Kaiserslautern (ots)

Weil er entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war, hat ein E-Scooter-Fahrer am späten Samstagabend in der Fischerstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als die Beamten dem Mann aus dem Auto heraus ankündigten, ihn kontrollieren zu wollen, bog er postwendend ab, überfuhr den Rasen am Kennedyplatz und verschwand in der Bismarckstraße.

Die Streife folgte dem Rollerfahrer auf dem regulären Weg und konnte dank einiger Zeugenhinweise sein Versteck in einem Gebüsch ausfindig machen. Als er merkte, dass er aufgeflogen war, ergriff der Mann zu Fuß die Flucht. Die Polizisten blieben aber an ihm dran und konnten ihn schließlich in der Bienenstraße stellen.

Als Grund für seine Flucht gab der 35-Jährige an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Er wurde deshalb zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle gebracht. Ein erster Urintest verlief bereits positiv auf die Einnahme verschiedener Substanzen.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen - die der Mann bei seiner Flucht in seinem Versteck im Gebüsch zurückgelassen hatte - stellten die Beamten mehrere Gegenstände fest, die vermutlich gestohlen wurden. Die Überprüfung hierzu dauert an. Auch der E-Scooter wurde vorläufig sichergestellt. Ob er dem 35-Jährigen wieder ausgehändigt werden kann, steht noch nicht fest. |cri

