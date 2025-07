POL-PDKL: Aggressiver 42-Jähriger landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) - In der Mannheimer Straße haben sich Unbekannte am Freitagmorgen an einem Pkw zu schaffen gemacht. Sie wurden von einem aufmerksamen Zeugen gestört und flüchteten ohne Beute. Dem Anwohner waren die beiden Männer gegen 7.20 Uhr aufgefallen, weil sie im Auto eines Nachbarn saßen, das am Straßenrand abgestellt war. Als der Zeuge die Unbekannten ansprach, ergriffen sie sofort die Flucht. Der Mann ...

